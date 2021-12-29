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Haber Giriş: 29 Aralık 2021 - 10:01 | 

Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? ÖSYM 2022 YKS başvuru ve sınav takvimi

Üniversiteye girişte uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2022'de yapılacağı tarih ve başvuru sürecine dair detaylar, söz konusu sınava katılmayı planlayan vatandaşlar tarafından aralık ayının son günleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 üniversite sınavı ne zaman? YKS başvuruları ne zaman?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2022 YKS için tarih araştırmaları son günlerde hız kazandı. Sınava hazırlık yapan vatandaşlar bir yandan da 2022 YKS başvuru ve sınav süreci hakkında bilgi almak istiyor. İşte, ÖSYM 2022 YKS başvuru ve sınav takvimi...
22022 YKS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

2022 YKS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart’ta sona erecek.

3BAŞVURULAR NASIL YAPILIR

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

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