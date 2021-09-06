Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? İşte YÖK'ün açıkladığı kayıt tarihleri - Üniversite kayıtları başladı mı?
2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için belirlenen en son tarih, araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 kayıt tarihlerine odaklanan üniversiteli adayları, YÖK ve ÖSYM gibi kurumlardan gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, 2021 üniversite kayıtları ne zaman bitecek?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercihleriyle ilgili süreç yakın zaman önce sona erdi. Üniversitelerin açılacağı tarihi heyecanla bekleyen yüz binlerce genç, bir yandan da üniversite kayıt tarihleri hakkında araştırmalarına hız verdi. İşte, 2021 üniversite kayıtları hakkında ayrıntılar...
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KAYITLAR NE ZAMAN BİTİYOR?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.
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SÜREYE DİKKAT
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.