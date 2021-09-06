Gündem Haber Giriş: 06 Eylül 2021 - 22:59 | 06 Eylül 2021 - 22:59

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? İşte YÖK'ün açıkladığı kayıt tarihleri - Üniversite kayıtları başladı mı?

2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için belirlenen en son tarih, araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 kayıt tarihlerine odaklanan üniversiteli adayları, YÖK ve ÖSYM gibi kurumlardan gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, 2021 üniversite kayıtları ne zaman bitecek?