Umreye kimler gidebilecek? Umre ziyaret şartları neler? Suudi Arabistan'dan aşı açıklaması!

Umre ziyaretlerinin ne zaman başlayacağı koronavirüs tedbirleri kapsamında, ibadetlerini idrak edecek olan milyonlarca Müslümanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle, geçen yıl mart ayı başlarında ziyaretleri askıya alınan ve 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatan Suudi Arabistan'dan yeni açıklama geldi. Suudi Arabistan yönetimi, 2 doz kovid-19 aşısı yaptıranların umre ve ibadetlere izin verileceğini bildirdi. Peki, umre ne zaman ve kimler gidebilecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Umre ziyaret şartı neler, sorusu milyonlarca Müslüman tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyuran Suudi Arabistan, umre ve ibadet izinlerinde sadece 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma şartı aranacağını duyurdu. 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izni, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacak.
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UMRA ZİYARETLERİ BAŞLADI MI?
Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim'den itibaren, sadece 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurdu.
Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi. Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.
Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.
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GEÇEN YIL KOVİD-19 TEDBİRLERİ İLE YAPILMIŞTI
Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında Kovid-19 yüzünden umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.
Bu tarihten bir ay sonra da ülke dışından umre ve ibadet amacıyla gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede yurt dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı.
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı bulunmayan, 18-65 yaş arasında ve aşı olmuşlardan 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.
Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.