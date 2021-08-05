Gündem Haber Giriş: 05 Ağustos 2021 - 15:00 | 05 Ağustos 2021 - 15:00

Ümitcan Uygun kimdir, mesleği ne? Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olarak tanındı

Ümitcan Uygun bir kez daha kadın cinayetiyle gündemde. Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, bu kez 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un, Esra'nın ölümünden önceki gece, genç kadının evinde olduğu iddia edildi.