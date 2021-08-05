Ümitcan Uygun kimdir, mesleği ne? Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olarak tanındı
Ümitcan Uygun bir kez daha kadın cinayetiyle gündemde. Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, bu kez 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un, Esra'nın ölümünden önceki gece, genç kadının evinde olduğu iddia edildi.
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Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın ölü bulundu. Bu gelişme ardından Ümitcan Uygun'un geçmişi bir kez daha gündeme geldi.
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Aleyna Çakır'ın baygın fotoğraflarını paylaşmasıyla gündeme gelen ve hakkında pek çok iddia bulunan Ümit Can Uygun, ailenin ikinci çocuğu. İki kardeşten biri olan 22 yaşındaki Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylü. Annesi Gülay Uygun çocuk eğitmeni, babası Durak Uygun ise ticaretle ilgileniyor. Ankara'da ikamet eden Ümitcan Uygun, ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.
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Ümitcan Uygun, kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından Çakır'ı bayıltana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları çok konuşulan Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.