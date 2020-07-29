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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 11:59,

Son dakika haberler: Ülkede büyük isyan... Çatılara çıkıp her yeri ateşe verdiler!

Gelen son dakika haberine göre, Koronavirüs salgınından en çok etkilenen yerlerden biri olan Bolivya zor günler geçiriyor. Ülke halkı ertelenen seçimlerin zamanında yapılması için sokaklara dökülmüşken San Sebastián hapishanesinde çıkan isyan korkuttu. Hapishane çatısına çıkıp eylem yapan mahkumlar koronavirüs salgınında ölüme terk edilmek istemiyor...

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Güney Amerika ülkesi Bolivya koronavirüs salgınında verdiği ağır bilanço yüzünden zor günler geçiriyor. Ülkenin içinden geçtiği sıkıntılı süreç korkutan bir hapishane isyanına sahne oldu...

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Bolivya, geçtiğimiz haftalarda Covid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin cesetlerinin sokaklardan toplandığı haberiyle dünyayı sarsmıştı. Bolivya’da son 24 saatte 1146 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 72 bin 327’ye ulaştı.

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Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya’da virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 720'ye ulaştı.

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Bolivya halkı ise ertelenen seçimler nedeniyle günlerdir sokaklara inip protesto eylemleri düzenliyor.

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Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz koronavirüs yüzünden iyice kötüye gidince halk seçimlerin zamanında yapılması için öfkeli protestolar düzenlemeye başladı.

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Bolivya böyle zor günlerden geçerken Cochabamba kentindeki San Sebastián hapishanesinde başlayan koronavirüs isyanı korkuttu.

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Bolivya hapishanelerine bugüne kadar 60 mahkum koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Ülkenin en büyük üçüncü şehri olan Cochabamba'da ise şimdiye kadar en az 8 mahkumun Covid-19 yüzünden öldüğü bildiriliyor.

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San Sebastián hapishanesinde ölen bir mahkumsa hapishanelerdeki ölümlerin yarattığı öfkeyi taşırdı ve büyük bir isyana sebep oldu.

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Ancak 200 mahkuma yetecek kapasiteye sahip hapishanede 650 mahkumun kalması koronavirüs salgını yüzünden büyük sıkıntılar doğuruyor.

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Yetkililerin umursamaz tavırlarından ve sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden bıkan mahkumlar ellerine geçirdikleri nesneler, bayraklar ve pankartlarla hapishanenin çatısında çıkarak isyan başlattılar.

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Koşullar düzeltilmezse ölüme terk edileceklerini söyleyen mahkumlar 'Özgürlük!' sloganları atarak taleplerini haykırdılar.

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'Koronavirüsü durdurun' yazılı pankartlarla gösteri yapan mahkumlar virüs yüzünden kaybettikleri arkadaşlarının fotoğraflarını da göstererek adalet ve yardım taleplerini dile getirdiler.

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Mahkumlar San Sebastián hapishanesinin içinde isyan başlatırken aileler ve mahkumların yakınları da hapishane çevresinde endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

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'İçeride ne doktor ne de ilaç var, sevdiklerimiz oarada ölecek, bu insanlığa sığmaz' diyerek isyan eden aileler korku içinde yakınları hastalık kapmasın diye bekliyor.

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Bolivya'nın en kalabalık hapishanesi olan olan San Sebastián yetkilileri ise duruma tepkisiz.

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Bir hapishane yetkilisi AFP Haber Ajansı'na 'Bu isyanı beklemiyorduk, şaşkınız' açıklaması yaptı.

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Hapishanelerin gerçek kapasitesinin 240 katı mahkum bulunduran Bolivya'da yetkililer yaşanan bu sağlık krizine müdahale etmiyor.

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Sürekli olarak hapishanelere doktor ve ilaç gönderileceğini açıklayan bolivya hükümeti ne yazık ki bu sözünü tutamıyor ve mahkumlar her an Covid-19 yüzünden ölmekle burun buruna yaşamak zorunda kalıyor...

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