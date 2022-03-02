Ukrayna NATO ülkesi mi? Ukrayna NATO'ya üye mi? İşte, o detaylar

Ukrayna NATO ülkesi mi sorusu, siyasi gelişmeleri yakından takip eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Ukrayna NATO'ya üye olan ülkeler arasında yer alıp almadığı ile gündemde yer alıyor. Rusya'nın, eski sovyet ülkelerinin NATO'ya üyeliği konusundaki net tavrı dolayısıyla artan gerilim, dünya basınının da konusu oldu. Peki, Ukrayna NATO'ya üye mi? İşte, o detaylar