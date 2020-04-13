Ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske başvurusu E-Devlet linki
PTT ve eczaneler tarafından dağıtılan ücretsiz maske için internet üzerinden sipariş vermek isteyen vatandaşlar, araştırmalarını gerçekleştiriyor. 10 günde bir defa olmak kaydıyla 5 adet maske alabilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. Peki, E-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, ücretsiz maske nasıl alınır sorusunun cevabı ve ücretsiz maske başvurusu E-Devlet ekranı
E-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, 13 Nisan Pazartesi günü de araştırmalarına devam ediyor. Eczaneler ve PTT dağıtımı ile vatandaşlara ulaştırılacak olan ücretsiz maske, her hafta toplam 10 milyon adet dağıtılacak. Peki, ücretsiz maske nasıl alınır? İşte, ücretsiz maske başvurusu için E-Devlet linki bilgileri
E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU E-DEVLET LİNKİ
E-Devlet üzerinden maske başvurusu için sayfanın altında yer alan linke tıklamalısınız.
Linke açılınca sizden TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgiler talep edilecek. Bunları giriniz.
Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazınız.
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna basabilirsiniz.
Dilerseniz “Aile bireyi ekle” butonuna basarak aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlara da 5 adet maske siparişi verebilirsiniz.
ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
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