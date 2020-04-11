Ücretsiz maske kodu şifresi nasıl alınır? Eczaneden ücretsiz maske başvurusu ve SMS kodu alma

SAĞLIK BAKANI KOCA'DA MASKE AÇIKLAMASI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, şunları söyledi;



Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız.



Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza teşekkür ediyorum.



ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?Ücretsiz maske siparişi E-Devlet ve ePTTAVM'nin online sayfasındaki form aracılığıyla verilebiliyor. Belirlenen kotaya göre vatandaşlara, her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. İşte ücretsiz maske PTT ve e Devlet başvuru formu sayfası ve maske siparişi vermenin adımları



