Ücretsiz maske kodu şifresi nasıl alınır? Eczaneden ücretsiz maske başvurusu ve SMS kodu alma
Sağlık Bakanlığının temin ettiği maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılması kararı, uygulamaya konuldu. E devletten alınan maskeler artık eczanelerden de temin edilebiliyor. İstanbul Valiliği de sosyal mesafenin korunmasına yönelik pazartesi gününden itibaren maskesin vatandaşların toplu taşımalara binemeyeceğini duyrudu. Eczanelerden alınan ücretsiz maske başvuruları yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Maske başvurularını tamamlayamayanlar ise 'maske başvurusu yapamıyorum' sorusuna yanıt arıyor. Peki, eczaneden ücretsiz maske kodu nasıl alınır? Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? İşte, ücretsiz maske başvurusu ve SMS kodu alma ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Ücretsiz maske kodu nasıl alınır? Ücretiz maske dağıtımı nasıl olacak? soruları eczanelerde temin edilmeye başlanan ücretsiz maske uygulamasıyla beraber internette en fazla araştırılan konulardan oldu. Özellikle İstanbul Valiliği'nin toplu taşımalarda maskesiz yoldu alınmayacağını bildirmesiyle, ücretsiz maske başvurularıyla ilgili detaylar gündeme geldi. Bu kapsamda eczanelerde alınacak olan ücretsiz maskeler T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek. Ücretsiz maskeler aynı zaman da e devlet üzerinden de alınabilecek İşte, ücretsiz maske alımıyla ilgili detaylar.
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ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?
- Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek maskeler üç büyük ilaç deposuna nakledilecek.
- Eczaneler ilaç depoları üzerinden maske talebinde bulunacak. Maskeler eczanelere ulaştıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların cep telefonuna kısa mesaj ile bir kod gönderilecek.
- Vatandaşlar kendilerine gelen kısa mesajdaki kodu ile eczanelere başvurarak 10 gün için kişi başı 5 adet ücretsiz maske alabilecek. Eczacılar vatandaşa gelen kodu ilaç takip sistemi veya Reçetem sistemine kaydedecek. Uygulama maskelerin eczanelere ulaşmasıyla başlayacak.
Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.
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E DEVLET'TEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
e Devlet ve ePTTAVM online ücretsiz maske başvuru sayfasında vatandaşları "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları karşılayacak. Ücretsiz maske talebinin sorunsuz olarak alınması için formun eksiksiz doldurulması gerekiyor Kişisel TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgilerini girdikten sonra güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazmanız gerekiyor.
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna tıkladıktan sonra maske talebiniz alınmış olacak.
Ayrıca aynı sayfada aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlar için de maske talebinde bulunabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul'da başladı.
Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebilecek. İlk etapta İstanbul'da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 500’er adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'Eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz” dedi.
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TELEFONA KOD GELECEK
Sarıalioğlu, “Mevcut üreticilerden ne bulunursa, her tip maske geldi eczanelere. Devamında da sanırım üreticilerin ürettiği modellere göre karışık maskeler gelecek. Sağlık Bakanlığı vatandaşlarımıza mesaj atacak (SMS) cep mesajı atacak. O mesajda bir kod yer alacak. Vatandaş eczaneye geldiğinde o kodu TC numarasıyla Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ekleyeceğiz. 5 maskeyi aldıktan sonra 10 gün daha maske alma şansı yok. O maskeler bittikten sonra yeni bir mesajla yeni maskelerini alabilecek” diye konuştu.
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ANKARA'DA DA BAŞLADI
Öte yandan, Ankara'da da bugün eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı uygulaması başladı.
Ankara Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelerimizde ücretsiz dağıtılmak üzere maskeler depolar aracılığı ile eczanelerimize ulaştırılmaya başlanacaktır. Maskelerin dağıtımı "Reçetem" sistemi üzerinden yapılacaktır. Dağıtım işlemi kurum tarafından eczacılarımıza ve hastalarımıza gönderilecek olan SMS ile başlayacaktır. Kurumun Reçetem sistemi üzerindeki güncellemeleri tamamlanmıştır.
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SAĞLIK BAKANI KOCA'DA MASKE AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, şunları söyledi;
Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız.
Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza teşekkür ediyorum.
ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?Ücretsiz maske siparişi E-Devlet ve ePTTAVM'nin online sayfasındaki form aracılığıyla verilebiliyor. Belirlenen kotaya göre vatandaşlara, her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. İşte ücretsiz maske PTT ve e Devlet başvuru formu sayfası ve maske siparişi vermenin adımları