Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? e-PTTAVM ücretsiz maske dağıtımı başvuru formu

Corona virüsü salgının etkisini azaltmak ve vatandaşların sağlığını korumak için ulusal düzeyde alınan önlemler katlanarak artmaya devam ediyor. Son olarak online ortamda ePttAVM.com üzerinden tüm vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini için çalışmalar başladı. PTT Kargo ile ücretsiz olarak yapılacak maske dağıtımı hakkındaki haberlerin basına yansımasının ardından, vatandaşların da araştırmaları hız kazandı. İşte, ePttAVM ücretsiz maske dağıtımı hakkında tüm ayrıntılar...