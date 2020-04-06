Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? e-PTTAVM ücretsiz maske dağıtımı başvuru formu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu dağıtılacak maskeler için vatandaşlardan kargo dahil herhangi bir ücret alınmayacak. Her kişiye haftada 1 paket olmak üzere verilecek maskelerden temin etmek isteyen vatandaşlar da araştırmalarına hız verdi. Peki, ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Corona virüsü salgının etkisini azaltmak ve vatandaşların sağlığını korumak için ulusal düzeyde alınan önlemler katlanarak artmaya devam ediyor. Son olarak online ortamda ePttAVM.com üzerinden tüm vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini için çalışmalar başladı. PTT Kargo ile ücretsiz olarak yapılacak maske dağıtımı hakkındaki haberlerin basına yansımasının ardından, vatandaşların da araştırmaları hız kazandı. İşte, ePttAVM ücretsiz maske dağıtımı hakkında tüm ayrıntılar...
2
HER HAFTA BİR PAKET
Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmasıyla birlikte, online ortamda ePttAVM.com üzerinden tüm vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacak. Söz konusu ürünlerin teminine 'https://maske.epttavm.com/' internet adresinden ulaşılabiliyor. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler için vatandaşlara her hafta bir paket kotası getirildi.
3
NASIL BAŞVURU YAPILACAK?
3 katlı 5 adet cerrahi maskeyi temin etmek için ilk olarak "https://maske.epttavm.com/" adresine giriş yapmalısınız. Sitede yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Formu doldururken, adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olmalısınız.
Vatandaşlara yöneltilen formda ise T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Ad Soyad gibi temel konular hakkında bilgi talep ediliyor.
İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Öte yandan maskelerin PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacağı da sitede yer alan bilgiler arasında.
5
O YAŞ GRUBU ALAMAYACAK
20 yaş altı vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğundan dolayı, ücretsiz maske hizmetinden yararlanamıyor.
6
TALİMATI CUMHURBAŞKANI VERDİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti.
Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak.
Aile üyeleri için maske temin etmek isteyen vatandaşlar, form üzerinde bu bilgileri de dolduracak.
Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.