Ücretli öğretmenlik başvurusu ve başvuru tarihleri, öğretmen adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Ücretli öğretmenlik için kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurularını yapacak olan adaylar online olarak da e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Kişiler kurumlara görevlendirildikleri anda sonuçlar yine e-devlet üzerinden görüntülenecek. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, 2021 ücretli öğretmen e devlet başvuru ekranı ve başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilgiler.