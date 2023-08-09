Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, öğretmen adaylarının en önemli gündem maddesi oldu. Okulların açılmasına bir ay kala ücretli öğretmenlik başvuru tarihi için beklentiler arttı. Eğitim öğretim kurumlarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı, her yıl olduğu gibi bu sene de başvurularını e-Devlet üzerinden ya da il Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile gerçekleştirecekler. Müracaatları olumlu değerlendirilenler, eylül ayı itibariyle görevlerine başlayabilecekler. Ücretli öğretmenlik başvuru işlemleri her sene temmuz ve ağustos aylarında yapılıyor. Peki, 2023 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman? İşte, ayrıntılar.