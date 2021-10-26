'Uçbey'in ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vuruldu
Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında 23 Ekim'de etkisiz hale getirilen ve biri gri listede olan 2 terörist, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce üretilen ve ilk defa sahada kullanılan "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA ile kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı sonrası etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle, bir AK-47 Piyade Tüfeği, üç AK-47 Piyade tüfeği şarjörü, bu silaha ait 112 mermi, bir tablet, bir tuşlu cep telefonu, bir fotoğraf makinesi, 100 adet 9 mm tabanca mermisi, çok sayıda elektrikli ve elektronik malzeme, tıbbi malzeme, yabancı dilde yazıların yer aldığı not kağıdı ve temizlik malzemeleri ele geçirildi.