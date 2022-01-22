Uçak seferleri iptal mi? Hangi uçak seferleri iptal? 21-22 Ocak 2022 THY, Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

Uçuş iptali açıklamalarına 21 Ocak tarihinde yenileri eklendi. THY ve Pegasus başta olmak üzere birçok hava yolu şirketi İstanbul'daki hava muhalefetinden dolayı bazı uçuşları iptal etti. Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" dedi.
TÜRK Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçuşların tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu. THY'nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın için planlanan 49 uçuşu iptal edildi. Bunlardan Milano, Köln, Ercan ve Basel olmak üzere karşılıklı 8 uçuş, iç hatlarda ise 41 uçuş iptal edildi.
Aşağıda Iptal Edilen Uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.
|PEGASUS HAVAYOLLARI
|PC 2410
|GAZIANTEP
|21:50
|21:50
|D01
|-
|İPTAL
|PEGASUS HAVAYOLLARI
|PC 2136
|HATAY
|05:40
|05:40
|D01
|-
|İPTAL
|PEGASUS HAVAYOLLARI
|PC 2700
|KONYA
|06:10
|-
|D01
|-
|İPTAL
|PEGASUS HAVAYOLLARI
|PC 2402
|GAZIANTEP
|06:55
|06:55
|D01
|-
|İPTAL
|PEGASUS HAVAYOLLARI
|PC 2180
|IZMIR
|07:00
|07:00
|D01
|-
|İPTAL
|PEGASUS HAVAYOLLARI
|PC 2002
|ANTALYA
|07:00
|-
|D01
|-
|İPTAL
|PEGASUS HAVAYOLLARI
|PC 2860
|ORDU-GIRESUN
|07:40
|07:40
|D01
|-
|İPTAL
|PEGASUS HAVAYOLLARI
|PC 2790
|SAMSUN
|08:05
|-
|D01
|-
|İPTAL
|PEGASUS HAVAYOLLARI
|PC 2280
|DALAMAN
|08:10
|-
|D01
|-
|İPTAL
|PEGASUS HAVAYOLLARI
|PC 2244
|MILAS - BODRUM
|08:15
|08:15
|D01
|-
|İPTAL
|PEGASUS HAVAYOLLARI
|PC 2664
|ANKARA
|08:20
|-
|D01
|-
|İPTAL
|21.01.2022
|19:40
|19:40
|TK 0541
|İSTANBUL
|NİAMEY
|İptal
|21.01.2022
|19:40
|19:40
|MS 9687
|İSTANBUL
|NİAMEY
|İptal
|21.01.2022
|20:50
|20:50
|TK 0140
|İSTANBUL
|RİYAD
|İptal
|21.01.2022
|21:00
|21:00
|TK 0150
|İSTANBUL
|DAMMAM
|İptal
|21.01.2022
|21:10
|21:10
|TK 0094
|İSTANBUL
|CİDDE
|İptal
|21.01.2022
|21:10
|21:10
|TK 0322
|İSTANBUL
|AŞKABAT
|İptal