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Uçak seferleri iptal mi? Hangi uçak seferleri iptal? 21-22 Ocak 2022 THY, Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

#Uçak#Thy#Pegasus

Uçak seferleri iptal mi, sorusu kar yağışı ile olumsuz hava koşullarının etkili olduğu İstanbul'da Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı merkezli uçuşu olan yolcuların gündemine geldi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan THY'nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın için planlanan 49 uçuşu iptal edildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" dedi. Uçuşları iptal eden havayolu firmaları ve iptal olan uçuş seferleri havalimanları üzerinden görüntülenecek. İşte, 21-22 Ocak Pegasus ve THY iptal olan uçak seferler listesi

1/4Uçak seferleri iptal mi Hangi uçak seferleri iptal 21-22 Ocak 2022 THY, Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

Uçuş iptali açıklamalarına 21 Ocak tarihinde yenileri eklendi. THY ve Pegasus başta olmak üzere birçok hava yolu şirketi İstanbul'daki hava muhalefetinden dolayı bazı uçuşları iptal etti. Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" dedi.

2/4HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

TÜRK Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçuşların tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu. THY'nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın için planlanan 49 uçuşu iptal edildi. Bunlardan Milano, Köln, Ercan ve Basel olmak üzere karşılıklı 8 uçuş, iç hatlarda ise 41 uçuş iptal edildi.

Aşağıda Iptal Edilen Uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.

3/4Uçak seferleri iptal mi Hangi uçak seferleri iptal 21-22 Ocak 2022 THY, Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2410GAZIANTEP21:5021:50D01-İPTAL
PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2136HATAY05:4005:40D01-İPTAL
PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2700KONYA06:10-D01-İPTAL
PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2402GAZIANTEP06:5506:55D01-İPTAL
PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2180IZMIR07:0007:00D01-İPTAL
PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2002ANTALYA07:00-D01-İPTAL
PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2860ORDU-GIRESUN07:4007:40D01-İPTAL
PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2790SAMSUN08:05-D01-İPTAL
PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2280DALAMAN08:10-D01-İPTAL
PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2244MILAS - BODRUM08:1508:15D01-İPTAL
PEGASUS HAVAYOLLARIPC 2664ANKARA08:20-D01-İPTAL

4/4Uçak seferleri iptal mi Hangi uçak seferleri iptal 21-22 Ocak 2022 THY, Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

21.01.202219:4019:40

 

TK 0541İSTANBULNİAMEY İptal
21.01.202219:4019:40

 

MS 9687İSTANBULNİAMEY İptal
21.01.202220:5020:50

 

TK 0140İSTANBULRİYAD İptal
21.01.202221:0021:00

 

TK 0150İSTANBULDAMMAM İptal
21.01.202221:1021:10

 

TK 0094İSTANBULCİDDE İptal
21.01.202221:1021:10

 

TK 0322İSTANBULAŞKABAT İptal


İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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#Uçak#Thy#Pegasus