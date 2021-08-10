Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, YKS yerleştirme ve baraj puanlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre; baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak. Bu gelişmenin ardından TYT hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, TYT nedir? TYT'nin açılımı ne?
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1
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri için son viraja girildi. Üniversitelerde önlisans ya da lisans eğitimi almak isteyen adayları ilgilendiren tercih süreci bitmeden, baraj puanlarından değişikliğe gidildi. İşte, YKS oturumlarının açılımı hakkında bilgi...
2
TYT NEDİR?
Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsıyor. TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacak. TYT ve eski sistem YGS ile arasındaki en önemli farklılık, TYT’de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas alması.
3
AYT NEDİR?
AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
4
YDT NEDİR?
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır. YDT’de adaya sadece başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.