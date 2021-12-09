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Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 16:09 | 

TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS ek tercih sonuçları sorgulama

TUS ek yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Başkan Aygün açıklamasında, ‘Değerli hekimlerimiz, 17-23 Kasım 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-TUS 2.Dönem ek yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır.’ dedi. İşte TUS sonuçları sorgulama ekranı

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TUS ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına giren adaylar tercihlerini 17 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında yaptılar. 9 Aralık itibari ile TUS tercih sonuçları açıklandı.
2TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 09 Aralık 2021 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
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