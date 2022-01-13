TUS başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler TUS 2022 başvuru kılavuzu ve ücretinde
TUS başvuru tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022 yılında mart ayında düzenlenecek. Sınava girmek isteyen adayların TUS başvuru kılavuzunda belirtilen şekilde işlemlerini tamamlamaları, başvuru ücretini yatırmaları gerekiyor. Peki, TUS başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?
TUS başvurusunun ne zaman yapılacağı, 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. TUS başvuruları 2022 yılında ocak ayı içerisinde başlayacak.. Adaylar başvuru ücretini yayımlanacak olan TUS başvuru kılavuzu içerisinde belirtilen şekilde yatırmaları gerekiyor. Sınav ise mart ayında düzenlenecek. Sonuçlar yine aynı ayda 31 Mart’ta erişime açılacak.
TUS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
TUS 1. dönem için başvurular 14 Ocak tarihinde başlayacak ve 24 Ocak’ta sona erecek. Geç başvurular ise 2 Şubat’ta alınacak. TUS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından 2022 sınav başvuru ücreti de açıklanacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
SINAV MART AYINDA YAPILACAK
TUS 1. dönem 6 Mart tarihinde yapılacak. Geçtiğimiz yıl Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15’te başladı, 120 çoktan seçmeli sorudan oluştu ve cevaplama süresi 150 dakika oldu.
Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başladı, 120 çoktan seçmeli sorudan oluştu ve cevaplama süresi 150 dakika oldu.
Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başladı, 120 çoktan seçmeli sorudan oluştu ve cevaplama süresi 150 dakika oldu.