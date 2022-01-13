TUS başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler TUS 2022 başvuru kılavuzu ve ücretinde

TUS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS 1. dönem için başvurular 14 Ocak tarihinde başlayacak ve 24 Ocak’ta sona erecek. Geç başvurular ise 2 Şubat’ta alınacak. TUS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından 2022 sınav başvuru ücreti de açıklanacak.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.