TURKOVAC'ın yan etkisi var mı? Yerli aşı gönüllüsü konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli koronavirüs(Kovid-19) aşısının adının ‘TURKOVAC’ olduğunu açıkladı. Yerli aşının Faz-3 aşaması kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı kişilerden Hüseyin Polat, tüm insanlığa fayda sağlayacağına inandığı yerli aşı için gönüllü olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Polat ayrıca, "Aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki olmadı. Ateş, öksürük, ishal gibi bir belirti olmadı. Sadece aşının vurulduğu yerde hafif bir hassasiyet, ağrı oluştu. O da sonradan geçti." dedi.