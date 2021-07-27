Türkovac ne zaman çıkacak? İşte yerli aşı çalışmalarında son durum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isminin "TURKOVAC" olduğu açıklanan yerli inaktif Kovid-19 aşısı, yaygın kullanım öncesi son aşama olan Faz-3 çalışmaları kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de uygulanıyor. Aşı, e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara yapılıyor. Peki, yerli aşı ne zaman çıkacak?
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ilk yerli inaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın yaygın kullanım öncesi son aşama olan Faz-3 çalışmalarına ilk gönüllülerin aşılanmasıyla başladı. İşte, yerli aşı çalışmalarında son durum...
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Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen inaktif aşı "TURKOVAC"ta 22 Haziran'da başlayan Faz 3 çalışmaları, gönüllülerin aktif katılımıyla yürütülüyor.
Aşının Faz-3 aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye'nin yaygın aşılama programında eli daha güçlü hale gelecek.
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Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının desteklediği yerli aşının Türkiye Koordinatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal yürütüyor.
Aşıyı, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin başında olduğu Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli ekip geliştiriyor.
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AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Aşının Faz-3 aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye'nin yaygın aşılama programında eli daha güçlü hale gelecek.
Yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma hazır olabileceği tahmin ediliyor.