Gündem Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 - 10:20 | 27 Temmuz 2021 - 10:20

Türkovac ne zaman çıkacak? İşte yerli aşı çalışmalarında son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isminin "TURKOVAC" olduğu açıklanan yerli inaktif Kovid-19 aşısı, yaygın kullanım öncesi son aşama olan Faz-3 çalışmaları kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de uygulanıyor. Aşı, e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara yapılıyor. Peki, yerli aşı ne zaman çıkacak?