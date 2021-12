TURKOVAC aşısı ne zaman uygulanacak, çıktı mı? Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması!

TURKOVAC AŞISI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Hürriyet’ten Gaye Kobal ve İsmail Sarı merak edilen soruları uzmanlara sordu. İşte TURKOVAC aşısı hakkında bilgiler



1-) Turkovac’ın şu an uygulanan diğer aşılardan farkı nedir? Sadece hatırlatma dozu olarak mı kullanılacak?



Prof. Dr. İlhami Çelik: Turkovac içerik açısından Sinovac aşısıyla aynı özelliklerde. Ancak çalışmalar gösteriyor ki etkinlik olarak daha başarılı. Bu hali ile Turkovac, aşı olmamışlar için alternatif bir seçenek olarak kullanılabilir.



Doç. Dr. Sezer Okay: Alternatif aşı olması dışında şu an için Turkovac’ın Sinovac aşısı olanlarda hatırlatma dozu olarak kullanılması söz konusu.



2-) Peki Turkovac nasıl geliştirildi, hangi aşamadan geçerek bugüne kadar geldi?



Doç. Dr. Sezer Okay: Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte 2020’nin başlarında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, yerli Covid-19 aşısının geliştirilebilmesi için yaklaşık 15 projeyi destekledi.



Bu projelerden birisi de Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin yürütücülüğünde başlayan inaktif Covid-19 aşısının geliştirilmesiydi. O dönemde virüsün varyantları henüz ortaya çıkmadığı için bu aşının geliştirilmesi Wuhan suşu kullanılarak başladı. Kısa sürede yapılan çalışmalar başarıyla tamamlandı ve bu aşıya ‘ERUCOV-VAC’ adı verildi. Daha sonra da Turkovac adıyla değiştirildi.



Prof. Dr. İlhami Çelik: Turkovac, inaktif tipte bir Koronavirüs aşısı. İnaktif aşı; kültürde üretilen, daha sonra hastalık yapıcı yeteneğini yok etmek için genellikle ısı ya da kimyasal işlemlere maruz bırakılarak inaktive edilen virüs partikülleri içerir



Turkovac, Erciyes Üniversitesi’nde ilk olarak SARS-CoV-2 virüsünün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarması aşamasıyla başladı. Aşının Faz-1 çalışmaları 44, Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinden yürütüldü. Ortaya çıkan testlerin sonucunda Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısından daha etkili olduğunu açıklandı.