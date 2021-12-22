TURKOVAC aşısı ne zaman uygulanacak, çıktı mı? Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması!
"Yerli aşı" olarak da bilinen TURKOVAC aşısı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. TURKOVAC aşısı ile ilgili Cumhurbaşkanı Receğ Tayyip Erdoğan, ‘Turkovac'ın üretimiyle birlikte aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız’ dedi. Konu ile ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Bakan Koca açıklamasında aşının uygulanmaya başlanacağı zaman hakkında bilgi verdi. Peki, TURKOVAC aşısı ne zaman uygulanacak, çıktı mı?
TURKOVAC aşısı gündemde yer alıyor. Turkovac, inaktif tipte bir koronavirüs aşısıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimizde yıl bitmeden yaygın kullanıma geçmiş olacağız’ cümlesine yer verdi. İşte TURKOVAC hakkında bilgiler
TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN UYGULANACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimizde yıl bitmeden yaygın kullanıma geçmiş olacağız’ cümlesine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir takım tetkikleri yapılıyor olacak. Bir hafta, 10 gün içinden bu tetkiklerin biteceğini umuyoruz. Yıl bitmeden, gelecek hafta sonu aşımız kullanılabilir olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir takım tetkikleri yapılıyor olacak. Bir hafta, 10 gün içinden bu tetkiklerin biteceğini umuyoruz. Yıl bitmeden, gelecek hafta sonu aşımız kullanılabilir olacak" dedi.
TURKOVAC AŞISI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Hürriyet’ten Gaye Kobal ve İsmail Sarı merak edilen soruları uzmanlara sordu. İşte TURKOVAC aşısı hakkında bilgiler
1-) Turkovac’ın şu an uygulanan diğer aşılardan farkı nedir? Sadece hatırlatma dozu olarak mı kullanılacak?
Prof. Dr. İlhami Çelik: Turkovac içerik açısından Sinovac aşısıyla aynı özelliklerde. Ancak çalışmalar gösteriyor ki etkinlik olarak daha başarılı. Bu hali ile Turkovac, aşı olmamışlar için alternatif bir seçenek olarak kullanılabilir.
Doç. Dr. Sezer Okay: Alternatif aşı olması dışında şu an için Turkovac’ın Sinovac aşısı olanlarda hatırlatma dozu olarak kullanılması söz konusu.
2-) Peki Turkovac nasıl geliştirildi, hangi aşamadan geçerek bugüne kadar geldi?
Doç. Dr. Sezer Okay: Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte 2020’nin başlarında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, yerli Covid-19 aşısının geliştirilebilmesi için yaklaşık 15 projeyi destekledi.
Bu projelerden birisi de Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin yürütücülüğünde başlayan inaktif Covid-19 aşısının geliştirilmesiydi. O dönemde virüsün varyantları henüz ortaya çıkmadığı için bu aşının geliştirilmesi Wuhan suşu kullanılarak başladı. Kısa sürede yapılan çalışmalar başarıyla tamamlandı ve bu aşıya ‘ERUCOV-VAC’ adı verildi. Daha sonra da Turkovac adıyla değiştirildi.
Prof. Dr. İlhami Çelik: Turkovac, inaktif tipte bir Koronavirüs aşısı. İnaktif aşı; kültürde üretilen, daha sonra hastalık yapıcı yeteneğini yok etmek için genellikle ısı ya da kimyasal işlemlere maruz bırakılarak inaktive edilen virüs partikülleri içerir
Turkovac, Erciyes Üniversitesi’nde ilk olarak SARS-CoV-2 virüsünün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarması aşamasıyla başladı. Aşının Faz-1 çalışmaları 44, Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinden yürütüldü. Ortaya çıkan testlerin sonucunda Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısından daha etkili olduğunu açıklandı.
1-) Turkovac’ın şu an uygulanan diğer aşılardan farkı nedir? Sadece hatırlatma dozu olarak mı kullanılacak?
Prof. Dr. İlhami Çelik: Turkovac içerik açısından Sinovac aşısıyla aynı özelliklerde. Ancak çalışmalar gösteriyor ki etkinlik olarak daha başarılı. Bu hali ile Turkovac, aşı olmamışlar için alternatif bir seçenek olarak kullanılabilir.
Doç. Dr. Sezer Okay: Alternatif aşı olması dışında şu an için Turkovac’ın Sinovac aşısı olanlarda hatırlatma dozu olarak kullanılması söz konusu.
2-) Peki Turkovac nasıl geliştirildi, hangi aşamadan geçerek bugüne kadar geldi?
Doç. Dr. Sezer Okay: Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte 2020’nin başlarında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, yerli Covid-19 aşısının geliştirilebilmesi için yaklaşık 15 projeyi destekledi.
Bu projelerden birisi de Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin yürütücülüğünde başlayan inaktif Covid-19 aşısının geliştirilmesiydi. O dönemde virüsün varyantları henüz ortaya çıkmadığı için bu aşının geliştirilmesi Wuhan suşu kullanılarak başladı. Kısa sürede yapılan çalışmalar başarıyla tamamlandı ve bu aşıya ‘ERUCOV-VAC’ adı verildi. Daha sonra da Turkovac adıyla değiştirildi.
Prof. Dr. İlhami Çelik: Turkovac, inaktif tipte bir Koronavirüs aşısı. İnaktif aşı; kültürde üretilen, daha sonra hastalık yapıcı yeteneğini yok etmek için genellikle ısı ya da kimyasal işlemlere maruz bırakılarak inaktive edilen virüs partikülleri içerir
Turkovac, Erciyes Üniversitesi’nde ilk olarak SARS-CoV-2 virüsünün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarması aşamasıyla başladı. Aşının Faz-1 çalışmaları 44, Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinden yürütüldü. Ortaya çıkan testlerin sonucunda Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısından daha etkili olduğunu açıklandı.