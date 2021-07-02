Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Yerli Turkovac aşısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi!
Yerli Turkovac aşısında Faz-3 çalışmaları sürüyor. Türkiye’nin COVID-19’a karşı geliştirdiği ilk yerli aşısı Turkovac'da gönüllülerin aşılanması başladı. Pandeminin ilan edildiği ilk günden bu yana salgınla mücadelede aşı çalışmalarına hız veren Türkiye yerli aşısını ilerleyen haftalarda kullanıma sunacak. Aşı için sonbahar hedeflenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı , milyonların merak ettiği Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? sorusuna net yanıt vererek TÜBİTAK'ın çalışmaları takip ettiğini vurguladı. İşte, yerli Turkovac aşısının kullanılacağı tarih hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Turkovac aşısı ne zaman kullanılacak sorusu, son gelişmeler ile takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Türk bilim insanları yerli aşıda son noktaya gelerek gönüllüler üzerinde aşılamalara başlamıştı. Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. " dedi.
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YERLİ AŞI NE ZAMAN KULLANILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Kütüphane Söyleyişileri'nin üçüncüsünde öğrencilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada yerli aşı hakkında şu bilgileri verdi;
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Turkovac bizim önemli bir sınavımız olacak. Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi buradan bir netice alalım istiyoruz. Hocalarımızın bu konudaki iddiaları siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Bize düşen neyse hepsini yapmaya kararlıyız. Bütün laboratuvar çalışmaları devam ediyor. Deneyler yoğun şekilde devam ediyor.
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İthal aşılar noktasında da 50 milyona yaklaşmış durumdayız. Özellikle aşıya olan güvenin arttığını göstermesi bakımından çok önemli bu da. İlk zamanlar aşıdan ürkme vardı, aşıya yaklaşım sıkıntılıydı. Ama bu artık ortadan kalktı. Yaş seviyesini de düşürüyoruz.
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VLP AŞIDA SONBAHARDA ÜRETİM
TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren 7 aşı projesi arasında yaygın kullanıma en yakın olanı VLP Covid-19 aşısında Faz-2 aşamasına geçildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile eşi Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Gürsel tarafından geliştirilen VLP aşının Faz-2 çalışması, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte 3 merkezde yürütülüyor. Toplam 330 gönüllü üzerinde yürütülecek Faz-2'nin ardından sonbaharda Faz-3 ile birlikte üretim aşamasına geçilmesi planlanıyor. VLP aşısının İngiliz mutasyonunu karşı etkili olacağı belirtildi. TÜBİTAK çatısı altındaki diğer aşı projelerinde ise hayvan deneyleri ile Ar-Ge ve klinik öncesi çalışmaların sürdüğü kaydedildi.