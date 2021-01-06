Türkiye'de ilk defa kullanıldı! 3 kişi havalimanında böyle yakalandı
Türkiye'de ilk defa İstanbul Havalimanı'nda kullanılan 'yutucu tespit cihazı' midelerinde 190 adet kapsül içerisinde 2 bin 149 gram kokain ve 24 adet prezervatif içerisinde bin 630 gram likit kokain tespit edilen 1'i kadın 3 uyuşturucu kuryesini tespit etti. Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 834 bin lira olan, 3 kilogram 779 gram uyuşturucuyu midelerindeki kapsüller içerisinde, hayatlarını riske atarak Türkiye'ye sokmak isteyen 3 kurye gözaltına alındı.