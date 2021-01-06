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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-
Haber Giriş: 06 Ocak 2021 - 10:58 | 

Türkiye'de ilk defa kullanıldı! 3 kişi havalimanında böyle yakalandı

Türkiye'de ilk defa İstanbul Havalimanı'nda kullanılan 'yutucu tespit cihazı' midelerinde 190 adet kapsül içerisinde 2 bin 149 gram kokain ve 24 adet prezervatif içerisinde bin 630 gram likit kokain tespit edilen 1'i kadın 3 uyuşturucu kuryesini tespit etti. Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 834 bin lira olan, 3 kilogram 779 gram uyuşturucuyu midelerindeki kapsüller içerisinde, hayatlarını riske atarak Türkiye'ye sokmak isteyen 3 kurye gözaltına alındı.

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