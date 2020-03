Türkiye ve dünyadan son dakika Corona virüsü haberleri ve Corona tedavisi ile aşısı hakkında gelişmeler! Corona virüsünde vaka sayısı kaç oldu?

ADALET BAKANI'NDAN CORONA AÇIKLAMASI Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs salgınına karşı hem personel hem de cezaevinde bulunan mahkum ve tutuklular için her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur" dedi.



Adalet Bakanı Gül, bakanlık girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüsle ilgili cezaevlerinde ne gibi önlemler alındığı yönündeki soruyu yanıtlayan Gül, "Cezaevlerine yönelik tüm tedbirlerimizi ilgili tüm birimlerimizle büyük titizlikle almaktayız. Cezaevinde tutuklu da hükümlü de olsa onlar devlete emanettir ve onların kardeşi gibi ağabeyi, ablası gibi aynı ailenin parçasıyız. Bu konuda her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. İhtiyacı olan herkese dezenfekte ürünleri de ücretsiz bir şekilde verilmektedir" diye konuştu.



'AÇIK GÖRÜŞLER SONLANDIRILDI'



Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine açık görüşlerin sonlandırıldığını hatırlatan Gül, "Sadece avukatlar görüşebiliyor, o da kapalı görüş şeklinde yapılıyor. Hem personelimize hem cezaevinde bulunan mahkum ve tutuklulara hiçbir şekilde dışarıdan riskin oluşmaması için her türlü tedbir alınıyor. Maske, eldiven gibi tüm tedarikler yapıldı. Telefon haklarına ilave haklar verildi. İleride atılacak her türlü adımlarla da oradaki vatandaşlarımızın ve personelimizin bu riske bulaşmaması için her türlü tedbirimizi alıyoruz. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur" dedi.