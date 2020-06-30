Türkiye Şeker Fabrikaları 306 işçi alımı yapacak – TÜRKŞEKER işçi alımı hangi illerde yapılacak?
Türkiye Şeker Fabrikaları Türkiye’nin farklı şehirlerinde istihdam edilmek üzere 227’si meslek lisesi mezunu, 70’i ön lisans/MYO mezunu ve 9 ziraat mühendisi olmak üzere toplam 306 işçi alımı yapacağını duyurdu. Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı başvurusu, Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, TÜRKŞEKER işçi alımı hangi illerde yapılacak?
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Türkiye Şeker Fabrikaları yaptığı sürekli işçi alımı için üç ilan yayınladı. Yayımlanan 3 duyuruda Lise Mezunu 227 , ön lisans mezunu 70, lisans mezun 9 personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte TÜRKŞEKER işçi alımıyla ilgili yapılan duyurular...
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MESLEK LİSESİ MEZUNU SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 227 işçi (Meslek Lisesi Mezunu) alımı Yapılacaktır.
ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 02.07.2020 tarihinden itibaren öğrenilebilir.
3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarakdiğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.
4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo aşağıdadır.
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ÖN LİSANS (MYO) MEZUNU SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 70 (Ön Lisans/MYO Mezunu) işçi alımı yapılacaktır.
ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 02.07.2020 tarihinden itibaren öğrenilebilir.
3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.
4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.
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ZİRAAT MÜHENDİSİ ALIMI HAKKINDA DUYURU
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 9 Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.
ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
1-Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
2-Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 02.07.2020 tarihinden itibaren öğrenilebilir.
3-Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.
4-Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.