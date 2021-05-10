Türkiye koronavirüs tablosunda son durum (10 Mayıs): Vaka sayılarında düşüş sürüyor.. Tam kapanmadan sonra açılma adımları nasıl olacak? İşte detaylar
Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş ümit verirken, dün gelen Türkiye tablosunda ölüm sayısınında da azalma olması önceki günlere göre salgının seyrinin daha iyiye gittiğine işaret etti. Son yapılan değerledirmelerde İstanbul'daki günlük vaka oranında yüzde 20'nin üstünde azaldığı açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 102 oldu.
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Son 24 saatte 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.
Test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 31 bin 332, vefat sayısı 43 bin 29, ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu.
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Koronavirüs Türkiye tablosunda günlük vaka sayısı 15 bin seviyesine kadar indi.. Diğer bir dikkat çeken sonuç ise vefat edenlerin sayısındaki düşüş oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Vaka sayılarının geçen haftayla kıyaslandığı tabloda Çanakkale ve İstanbul'daki düşüş dikkat çekerken, bu illeri Giresun, Yalova ve Tekirdağ takip etti.
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İstanbul'da son bir haftada Kovid-19 vakalarında azalma kaydedildi
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma kaydedildiğini bildirdi.
Prof. Dr. Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul." ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.