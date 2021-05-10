Türkiye koronavirüs tablosunda son durum (10 Mayıs): Vaka sayılarında düşüş sürüyor.. Tam kapanmadan sonra açılma adımları nasıl olacak? İşte detaylar

Son 24 saatte 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.



Test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 31 bin 332, vefat sayısı 43 bin 29, ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu.