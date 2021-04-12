Türkiye Koronavirüs risk haritasında son durum.. Kovid-19 tablosu 12 Nisan verileri.. İşte illerimizde Covid-19 gelişmeleri
Koronavirüs salgını korkutan seviyede seyrederken, günlük 50 bin üstü gelen yeni vaka sayıları yeni tedbirlerin sinyalini de veriyor. Yapılacak Bilim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararlar açıklanacak. Ramazan ayı içinde ve Ramazan Bayramı'nda sıkı tedbilerin gelmesi gündemde. Son 24 saatte 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu, 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona erdi. İşte Türkiye koronavirüs risk haritasında son durum ve 11 Nisan tarihli Türkiye Koronavirüs tablosu
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Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu.
Son 24 saatte 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.
Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan' genelgesi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Öte yandan fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak, iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığının duyurduğu Ramazan tedbirlerine uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek.
Fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak, iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek, iftardan sonra da üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edilecek.
Ramazanı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak, aykırı hareket edenlere işlem yapılacak.
Ramazan ayının anlamına uygun şekilde yardımlaşma ve dayanışma için de geçirilmesine yönelik vali ve kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak.
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Kademeli normalleşme uygulaması sonrasında vaka sayılarında yaşanan patlama, hükümeti yeni kararlar almaya zorladı. Yarın yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor. Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.
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Bilim Kurulu’nun bugünkü, Bakanlar Kurulu’nun da yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek. Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.
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KIRMIZI KOD ALARMI
Hazırlıkların turizm sezonuna yönelik olduğu, sezona vaka sayısını kontrol altına alınmış bir ülke olarak girmenin planlandığı öğrenildi. Verilen bilgiye göre, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi Türkiye’ye daha fazla turist gönderen ülkeler “kırmızı kodlu” ülkeleri belirleyecek. Bu konuda hazırlıkların başladığı belirtildi. Türkiye’nin bugünkü rakamlarla riskli ülkeler arasında bulunmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
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10 BİNE İNDİRİLMELİ
Yapılan toplantılarda, uzmanlar, alınacak yeni kararların etkisiyle nisan sonunda vakaların gerileceğini, mayıs ayının ikinci yarısından sonra rahatlanacağını, vakaların 20 binlere ineceğini belirtiyorlar. Hedefin yaz aylarında en fazla 10 binli vaka seviyesinde kalmak olduğu ifade ediliyor.