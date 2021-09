Türkevi Binası nerede, hangi eyaletin sınırları içerisinde? İşte 1977 yılında satın alınan Türkevi Binası’nın tarihi

IBM şirketinin idari merkezi olarak 1958'de inşa edilen, 12 katlı ve 45 metre yüksekliğindeki bina, 1977'de dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in girişimiyle 3 milyon dolar karşılığında Türkiye Cumhuriyeti tarafından satın alındı.



Türkevi adı verilen binada Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve bağlı ataşelikler, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, T.C. Merkez Bankası New York Temsilciliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği ofisleri faaliyet göstermeye başladı. Türk çocuklarına eğitim veren Atatürk Okulu, New York faaliyetlerini her hafta cumartesi günü Türkevi'nin ikinci katında gerçekleştirmekteydi. Türkevi'nin ikinci katındaki toplantı salonu, gerekli kriterlere uyması ve Türkevi Yönetimi'nden gerekli iznin alınması kaydıyla, çeşitli dernekler, şahıslar, kuruluşlar tarafından toplantı, panel gibi faaliyetlerde kullanılabilmekteydi.