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Gündem
İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA (DHA)
Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 12:29 | 

Türk İHA'sı Bayraktar, gece Uludağ'da mahsur kalan genci kurtardı

Bursa'dan cuma günü yürüyüş yapmak için çıktığı Uludağ'da kaybolan Yusuf Sepehizade (21), 112'yi arayarak yardım istedi. Aramalardan sonuç alınamayınca Ankara'dan İHA talebinde bulundu. Aydın'dan gece hareket eden İHA, 1,5 saat sonra Bursa semalarına gelip kendisine ulaşılamayan Sepehizade'nin bulunduğu yerin koordinatlarını bildirip görüntülerini gönderince JAK ekipleri, 30 dakika içersinde kayıp gence ulaştı. İHA ilk kez terörle mücadele ve doğal afetlerin dışında gece mahsur kalan bir kişinin kurtarılmasında kullanıldı.

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