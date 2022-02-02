Türk firmalar, ISM’ye çıkarma yaptı 

51. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı hakkında değerlendirmede bulunan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, katma değeri yüksek ürünler, markalaşma ve kadın girişimcilerin önemine vurgu yaparak açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya da fuara giderek stantları gezdi, İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ve Türk firmaların temsilcileriyle görüştü. Kaya ve Okutur, desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti.
Fuarın önemine dikkati çeken Okutur, şunları söyledi: “Tüm katılımcı firmalarımızla Almanya’dayız, çıkarma yaptık. Şekerleme ve çikolata konusunda dünyanın en önemli fuarlarından birisi. İHBİR olarak 21 yıldır bu fuara katılıyoruz. Her yıl gücümüzü artırarak devam ediyoruz. 73 firma ve yüzlerce markamızla buradayız, diğer katılan ülkeler arasında firma sayısı bakımından ilk 5’teyiz. ISM Fuarı’nın önemli bir ülkesiyiz. Türkiye’deki ürün kalitemizi, üretim ve marka gücümüzü buraya getirdik. Katılım sağlayan firmalarımız şimdiye kadar fuardan iyi sonuçlar aldı. Bundan sonra çok daha iyi sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Çünkü bu yıl ISM’de hak ettiğimiz noktaya geldik. Geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 37 artırdık. 2023 yılında 3.5 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Sektör olarak Almanya’da artı durumdayız. Yani Almanya ile 250 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Buradan ise ülkemize aynı sektörde 47-50 milyar dolar ithalatımız oluyor.”
“Türkiye’deki üretici ve ihracatçı üyelerimiz ambalajlama konusunda kısa sürede ilerleyerek başarılar elde etti. Günümüzün modern trendlerine uygun şekilde ambalajlarını geliştiren ve pazarda yerlerini alan üyelerimiz, yenilikçi çalışmalarının ve azimlerinin sonuçlarını da görüyorlar. Bu şekilde ilerleyen ihracatçılarımız ürünlerini daha katma değerli satma ve pazarlarda geniş alanlarda yer alma şansını da yakalamış oluyor.”
“İHBİR olarak ihracatçı üyeleri her zaman dünya pazarında yer almaları için destekledik. ISM, dünyanın en büyük şekerleme fuarı olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Başarılı anlaşmalarla, görüşmelerle geri döndüğümüz ISM, bizim ve Türkiye’deki ihracatçı firmalarımız için çok önemli. Buraya çok ciddi alım heyetleri ve alıcılar geliyor. Türkiye’deki ihracatçı üyelerimiz de bu konuda çok bilinçliler ve bu fuarın dünyaya açılan bir kapı olduğunu görüyorlar. 2020 yılında 50’nci kez düzenlenen fuar, 1774 katılımcı ile 120 bin metrekarelik alanda gerçekleşti ve fuarı 37 bin kişi ziyaret etti. 2022’de salgın ve olumsuz koşullara rağmen Türkiye’den geniş bir alanda katılım sağladık.”
“Ülkemizin verimli topraklarında yetişen yerli ve milli değerlerimizden elde edilen çok kıymetli ürünlerin üretim sürecinden ihracat aşamasına kadar gösterilen özveriyi aynı zamanda ticari bir değer haline dönüştürmek üzere bu ürünlerin tanıtımı ile üretken ve vizyon sahibi kadın girişimcilerimizin ülke ihracatına katkılarını maksimum düzeye çıkarmak adına İHBİR olarak başlattığımız İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu projesi kapsamında çok değerli profesyonellerin mentörlüğünde tüm kadınlarımızı üretmeye teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bu kapsamda sayımız 60’a ulaştı. Geçen ay Dubai’de düzenlenen Türkiye’den 40 firmanın yer aldığı Yummex Middle East 2021 şekerleme, tatlı, atıştırmalık ürünler fuarında kadın girişimcilerimize ürünlerini tanıtmaları ve dünyaya açılmaları konusunda destek olmuştuk. Bu ay da dünyanın en büyük şekerleme fuarı ISM 2022’de kadın girişimcilerimiz ürünlerini tanıtarak dünya pazarına açılacak. Diğer fuarda olduğu gibi burada da alacakları sipariş ve ihracat haberleriyle ülkemize döneceklerine eminim. Birlik olarak kadın girişimcilerimizle gurur duyuyoruz.”
Köln Başkonsolosu Turhan Kaya da “Fuar, Köln’de bu yıl ertelenmeyen nadir fuarlardan biri. Dolayısıyla burada katılım, boy göstermek çok önemli. İHBİR’i hiçbir şeyden kısmadan böyle bir katılım sağladıkları için tebrik ediyorum. Biz de burada gereken bütün desteği kendilerine veriyoruz” diye konuştu.
Dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı şef Serkan Güzelçoban ise “Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İHBİR’e teşekkür ediyorum. Böyle bir katılımı gerçekleştirmek ülkemiz ve bizim için büyük bir gurur. Yaptığımız sunumlarla yemek kültürümüzü, ülkemizi tanıtmak bizim için çok önemli” dedi.
İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu’nun üyesi NOVA Granola’nın sahibi Öznur Alkan da markasıyla fuara katıldı. Alkan, şunları söyledi: “Destekleniyoruz, tüm çabalarımız görülüyor, değer veriliyor. Kadın üreticiler olarak yurt dışındaki pazarlara ulaşabilmemiz, ihracat hedefine katkı sunmamız için sonsuz destek söz konusu. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. İlk kez fuara katılıyorum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada çok pozitif bir enerji ve sinerji oluştu. Üretici kadınlar için yeni özel bir alan oluşturulmuş. Biz de ürünlerimizi burada teşhir ederek ve yurt dışındaki pazarlara ulaşmak için çalışıyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Türk markalarının stantları son derece çekici, ürünler muhteşem. Fuarda çok sayıda farklı ülkeden firmalar var. Fakat bizimki gibi kadın üreticiye destek sağlayan, değer veren başka bir model görmedik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz granola üretimi yapıyoruz. Granola, aslında ülkemizde yeni ama dünyada trend olan bir atıştırmalık ürün.”
2010 yılında kurduğu şirketinde üretime baba mesleği olan salça üretimi ile başlayan Şerize Gıda Sanayi Genel Müdürü Gülsüm Üstün, ilk başlarda ürünlerini kendi çabasıyla kapı kapı dolaşarak satmış. Talep artınca işlerini büyütmüş ve ürün paletini çeşitlendirmiş. “Kadın isterse yapar” diyen Üstün, Türkiyenin ilk süt reçeli üreticisi. Artık kahvaltılık reçeller, çeşniler, soslar, tarhanalar hazırlıyor. Kendisi de İHBİR’in İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu üyesi olan Gülsüm Üstün şu sözlerle platformu ve fuarı değerlendirdi: “Şu anda 30’u aşkın çalışanımız var. Sayılarımız inşallah daha da artacak. Çalışanlarımızın yüzde doksanı kadın, daha çok kadınlarla çalışıyoruz. Fuarlar bizim için çok faydalı. Platformla daha önce başka fuarlara katılmıştım. ISM fuarına ilk defa katılıyoruz. Bu anlamda bize bu fuarda kendimizi tanıtma imkânı, desteği verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kadınlar için böyle bir proje yaptılar ellerini taşın altına koymaktan çekinmediler, bize çok yardımcı oldular. Bu ve başka fuarlara yine katılacağız. İnşallah ihracata yön veren kadınlar olarak dünya markası olabilecek markalarımızı ve ürünlerimizi ihraç etmeye başlamış oluruz.”
Fuara bireysel olarak katılan, kakao çekirdeği ithal eden ve kendi üretim tesislerinde işleyen, kahve, gofret, çikolata, şekerleme üretimi yapan Altın Marka Gurubu’nu Ayberk Aksulu, Can Doğdu, Çağdan Ödemiş, Fatih Atakan, Esra Çokkeçeci temsil etti. İhracat Satış Müdürü Ayberk Aksulu fuarın kendileri için pandemiye rağmen verimli geçtiğini söyledi: “ISM bizim için güzel geçti, biraz durgundu tabii ama yine de alıcı müşteriler geldi. Biz her sene fuara katıldığımız için kendi müşterilerimiz de geldi, onlarla da yıllık toplantılarımızı yapmış olduk. ISM bizim için aslında en önemli fuarlardan biri, o nedenle her sene katılıyoruz. Tabii bu sene pandemiden dolayı birçok kişi katılamadı. Hem stant sahipleri hem şirket sahipleri hem de müşteriler katılamadılar, bu hissedildi ama yine de direkt iş bağlantıları yapan insanlar geldi, yani fuar bizim için yine de verimli geçti diyebiliriz.”