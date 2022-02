Türk firmalar, ISM’ye çıkarma yaptı 

PANDEMİYE RAĞMEN VERİMLİ GEÇTİ

Fuara bireysel olarak katılan, kakao çekirdeği ithal eden ve kendi üretim tesislerinde işleyen, kahve, gofret, çikolata, şekerleme üretimi yapan Altın Marka Gurubu’nu Ayberk Aksulu, Can Doğdu, Çağdan Ödemiş, Fatih Atakan, Esra Çokkeçeci temsil etti. İhracat Satış Müdürü Ayberk Aksulu fuarın kendileri için pandemiye rağmen verimli geçtiğini söyledi: “ISM bizim için güzel geçti, biraz durgundu tabii ama yine de alıcı müşteriler geldi. Biz her sene fuara katıldığımız için kendi müşterilerimiz de geldi, onlarla da yıllık toplantılarımızı yapmış olduk. ISM bizim için aslında en önemli fuarlardan biri, o nedenle her sene katılıyoruz. Tabii bu sene pandemiden dolayı birçok kişi katılamadı. Hem stant sahipleri hem şirket sahipleri hem de müşteriler katılamadılar, bu hissedildi ama yine de direkt iş bağlantıları yapan insanlar geldi, yani fuar bizim için yine de verimli geçti diyebiliriz.”