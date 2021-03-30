Türk dizileri Almanya’da neden gösterilmiyor?

KÜLTÜR POLİTİKASIYLA İLGİLİ Murat Şeker (Yapımcı/yönetmen - İstanbul ve Berlin’de yaşıyor): Amerikan dizilerinden sonra tüm dünyada en yaygın ikinci sırada Türk dizilerinin yer aldığını G7 ülkelerinde yaşayanlar genelde bilmiyorlar. Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada ve ABD’de sanki özellikle gösterilmiyor gibi geliyor bana. Bu ülkelerin kültür politikasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Dünyanın geri kalan kısmında dizilerimiz fenomen şeklinde seyrediliyor. Almanya özelinde ise şunu söyleyebilirim; Yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli ve 17 milyon göçmen kökenlinin yaşadığı Almanya’da da kültür politikası gereği gösterilmediğine inanıyorum. Nüfusunun dörtte birinin yabancı kökenli olduğu bir ülkede Türkiye gibi bu konuda çok uzmanlaşmış ve hikâye anlatıcılığında çok çok iyi olan bir ülkenin yapımlarına yer verilmemesi ancak kültür politikasıyla açıklanabilir. Ben iki ülkeye de adım atmış ve bu konuda iki belgesel yapmış bir yapımcı-yönetmen olarak bunu hayretle karşılıyorum. Özellikle Almanya’nın içerik üretmede büyük eksiklikleri var. ‘Muhteşem Yüzyıl’ gibi bir dizi Almanya’da herhangi bir kanalda gösterilse, bence gün birincisi olur. Bu, ‘Binbir Gece’ için de geçerli ‘Çukur’ dizisi için de.