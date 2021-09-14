Türk aşısı ne zaman çıkacak? İşte TURKOVAC çalışmalarında son durum
Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanıyor. Peki, Türk aşısı ne zaman çıkacak?
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Yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya gelindi. Sağlık Bakanı Koca, "Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." dedi. İşte, TURKOVAC çalışmalarında son durum...
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BAKAN YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ
Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranının yüzde 82, ikinci doz aşıyı olma oranının yüzde 63,8 olduğunu belirtti. Koca, 6 milyon 32 bin kişinin ise tam doz aşısını yaptırmadığını bildirdi.
100 milyon doz aşının tamamlandığı yerli aşı TURKOVAC'a ilişkin müjde veren Bakan Koca, "Yerli aşımız TURKOVAC, acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca, şunları söyledi:
"Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Yani toplum ağırlıklı Delta varyantı taşıyor. Mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul'da, iki vaka da ayaktan takip edilen, ciddi sorunu olmayan, yakından takip ettiğimiz vaka. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim iki vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil. Bu vakalar aşılı değiller."
Aşısını olan 36 milyonun ağırlıklı yaş ortalamasının daha yüksek ve ek hastalığının daha fazla olduğunu söyleyen Koca, bunların toplam içindeki payının yüzde 10, yaş ortalamasının da 46 olduğu bilgisini verdi.