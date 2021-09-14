Türk aşısı ne zaman çıkacak? İşte TURKOVAC çalışmalarında son durum

Bakan Koca, şunları söyledi:



"Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Yani toplum ağırlıklı Delta varyantı taşıyor. Mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul'da, iki vaka da ayaktan takip edilen, ciddi sorunu olmayan, yakından takip ettiğimiz vaka. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim iki vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil. Bu vakalar aşılı değiller."



Aşısını olan 36 milyonun ağırlıklı yaş ortalamasının daha yüksek ve ek hastalığının daha fazla olduğunu söyleyen Koca, bunların toplam içindeki payının yüzde 10, yaş ortalamasının da 46 olduğu bilgisini verdi.



