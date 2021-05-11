Gündem Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA) Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 12:21 | 11 Mayıs 2021 - 12:21

Tunceli'de vatandaşlara engerek yılanı uyarısı

Türkiye'deki en zehirli türler arasında yer alan 'koca engerek' yılanı, Tunceli'de köyde görüldü. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki engereği görenler korkuya kapılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel, yılanların çiftleşme döneminde olduğu için saldırganlaştığını, vatandaşların bu konuda dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Köy halkından Seher Tumar, yılanı görünce dehşete kapıldığınu belirterek, "Tam kapanma kararı nedeniyle köyümüze geldik. Sabah saatlerinde evimizin yan tarafında bulunan ormanda yürüyüş yapalım, dedik. Yürüyüş yaparken, çalıların arasında bir ses duyduk. Baktığımızda ardıç ağacının üzerinde büyük yılan gördük.'' dedi.