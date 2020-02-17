Tüm çıplaklığıyla koronavirüsü (Covid-19)'un doğduğu yer Vuhan'da yaşananlar

"KAN ÖKSÜRMEYE BAŞLADI" Ocak ayı başlarında Da Chun'un annesi ateşlendi. Aile başta pek kaygılanmadı, çünkü basit bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorlardı. 11 milyon kişinin yaşadığı kentte sessizce yayılan gizemli hastalık hakkında pek bir şey duymamışlardı.