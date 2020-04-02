TRT EBA TV canlı yayını nasıl izlenir? 2 Nisan TRT EBA ilkokul ortaokul lise dersleri
EBA TV canlı yayını öğrenciler ve velileri tarafından gün gün takip ediliyor. Her öğrencinin günlük 2 ila 3 ders arasında eğitim aldığı EBA TV yayını, ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı kanallardan oluşuyor. 09.00 itibariyle başlayan ve tekrar yayınları ile 22.00'a kadar devam eden EBA TV'nin nasıl izlendiği 2 Nisan'da yine araştırılıyor. Peki, Peki, EBA TV internet üzerinden canlı olarak nasıl izlenir? İşte, TRT üzerinden 2 Nisan EBA TV canlı yayın izle ekranı ve televizyonlar için frekans ayarlaması hakkında ayrıntılar...
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Corona salgını tedbirleri kapsamında eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, EBA TV üzerinden derslerini almaya devam ediyor. Televizyon üzerinden EBA TV ayarlama, internet üzerinden ise EBA TV izle ve öğrenci girişi sayfaları üzerinden izlenebilen canlı yayın, günlük en fazla 3 dersten oluşuyor. Şu ana kadar milyonlarca kez izlenen EBA TV canlı yayını ile bugün de ekranda yer alıyor. İşte, 2 Nisan 2020 EBA TV canlı yayını...
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EBA TV NASIL İZLENİR?
EBA TV dijital platformlarda da yerini aldı. Eğer evinizde D-Smart, Digitürk, Kablolu Tv ve Tivibu gibi yayınlar var ise görüntüdeki kanal numaralarını kullanarak ilkokul, ortaokul ve lise için açılan yayınlara ulaşabilirsiniz.
Eğer bu platformlara sahip değilseniz ve uydu alıcınız var ise lütfen sonraki sayfaya geçerek frekans bilgilerini edininiz.
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HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.
HD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
SD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
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EBA TV HAKKINDA
TRT-EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.
Ders saatlerini kaçıran veya pekiştirmek isteyen öğrenciler tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkanı bulacak. EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınları sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.