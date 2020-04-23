TRT 23 Nisan videoları ne zaman çıkacak? TRT 23 Nisan videoları saat kaçta yayınlanacak?
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 100. yıl coşkusuyla kutlamak için hazırlıklar tamamladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında bayram coşkusu bu yıl evlerde yaşanacak. Bu kapsamda TRT'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği için başlattığı 'Türkiye'nin Çocukları' kampanyasına rekor katılım oldu. TRT'ye 171 bin 177 çocuk, 23 Nisan videosu gönderdi. Peki, TRT 23 Nisan videoları ne zaman çıkacak? 23 Nisan videoları saat kata yayınlanacak?
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1
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) koronavirüs nedeniyle bu yıl 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlamalarında değişiklik yaptı. 'Videonu çek, TRT'ye gönder, 23 Nisan’da seni bütün Türkiye izlesin.' sloganıyla başlayan davete büyük katılım oldu. Kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından 171 bin 177 video gönderildi. Bu kapsamda, çocuklar ve aileleri, evlerindeki camları Türk bayraklarıyla süsledikleri, şarkı söyledikleri, şiir okudukları, gösteri yaptıkları etkinlikleri kaydederek TRT’ye gönderdi. Söz konusu etkinliğe video yollayarak katılım sağlayan çocuklar ve aileleri de videoların ne zaman ekranlardan izlenebileceğini merak ediyor. İşte, 'TRT 23 Nisan videoları ne zaman çıkacak?' sorusunun yanıtı...
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YOĞUN KATILIM
Kampanyada, sistemin sağlıklı çalışabilmesi için TRT'nin veri altyapılarındaki en güçlü sunucular kullanıldı. Kampanyanın sürdüğü 14 gün boyunca videoların kabul edildiği internet sitesine yükleme yapıldı. Sistemin en yoğun olduğu 20 Nisan'da yaklaşık her 1,5 saniyede bir video aktarılarak, bir günde toplam 51 bin 306 yükleme yapıldı.
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TRT 150 KİŞİLİK EKİP KURDU
TRT'de 7 Nisan saat 23.04'te başlayan kampanyaya gösterilen büyük ilgiyle, yoğun bir çalışma başlatıldı. Gönderilen videoların izlenmesi ve montajlanması için ekipler kurularak, 24 saat çalışma düzenine geçildi. Videolar yaklaşık 150 kişilik ekiple yayına hazır hale getirildi.
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VİDEOLAR NE ZAMAN İZLENECEK?
Koronovirüs yayılımını engellemek ve salgından korunmak için okullarından uzak kalan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu TRT ile evlerinde kutlayacak.
TRT'nin 42 yıllık şenlik yayınlarının en özel ve coşkulu sahnelerinden hazırlanan kolaj yayını, 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. Çocukların evden hazırladığı etkinlik videoları, yine 23 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de ekrana gelecek.
23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT 1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta ise gün boyu yayınlanacak. 23 Nisan videoları, TRT Çocuk'dan gün boyu, TRT 1'de 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda ve gün boyu program aralarında izlenebilecek.
Videolara ayrıca TRT Haber, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Avaz kanallarında gün boyu program aralarında yer verilecek.
Ayrıca "trtizle.com" ve mobil uygulamasına tüm videolar ara ara yüklenecek. Videoların linkleri ailelere SMS ile gönderilerek, bu platformlardan da izleme imkanı sağlanacak.