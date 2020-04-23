TRT 23 Nisan videoları ne zaman çıkacak? TRT 23 Nisan videoları saat kaçta yayınlanacak?

VİDEOLAR NE ZAMAN İZLENECEK? Koronovirüs yayılımını engellemek ve salgından korunmak için okullarından uzak kalan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu TRT ile evlerinde kutlayacak.



TRT'nin 42 yıllık şenlik yayınlarının en özel ve coşkulu sahnelerinden hazırlanan kolaj yayını, 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. Çocukların evden hazırladığı etkinlik videoları, yine 23 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de ekrana gelecek.



23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT 1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta ise gün boyu yayınlanacak. 23 Nisan videoları, TRT Çocuk'dan gün boyu, TRT 1'de 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda ve gün boyu program aralarında izlenebilecek.



Videolara ayrıca TRT Haber, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Avaz kanallarında gün boyu program aralarında yer verilecek.



Ayrıca "trtizle.com" ve mobil uygulamasına tüm videolar ara ara yüklenecek. Videoların linkleri ailelere SMS ile gönderilerek, bu platformlardan da izleme imkanı sağlanacak.