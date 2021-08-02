Transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte yaz transfer dönemi hakkında bilgile
Yakın zaman önce başlayan yaz transfer döneminin ne zaman biteceği futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Kadrolarındaki eksikleri gidermek için transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) ardı ardına açıklama yapıyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitecek?
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Yaz transfer ve tescil döneminin 2020-2021 sezonu için ne zaman biteceği taraftarların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. Futbol seyircileri ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. İşte, Süper Lig transfer dönemi hakkında merak edilenler...
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Transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Öte yandan Süper Lig takımları için harcama limitleri de belirlendi.
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Süper Lig'de maç programı belli oldu. Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.