Transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte yaz transfer dönemi hakkında bilgile

Yaz transfer ve tescil döneminin 2020-2021 sezonu için ne zaman biteceği taraftarların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. Futbol seyircileri ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. İşte, Süper Lig transfer dönemi hakkında merak edilenler...