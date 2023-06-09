İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK? (10 HAZİRAN)
"TEM Kuzey Yan Yol 900 Metre Yol Kavşağı ve 900 Metrelik Yol (900 Metrelik Yol Girişindenİtibaren)
TEM Kuzey Yan Yol İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu Kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu (İSKİArıtma Tesisleri Yolu Girişinden İtibaren)
Tuna Caddesi ile 13. Sokak Kavşağı (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu Girişi)
İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve Metro Üst Geçidi
Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu Metro İstasyonu Ayrımı
Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P23 Otopark Ayrımı
Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu Tünel Girişi Ayrımı
Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P7 - P8 - P9 - P10 Otoparkları Ayrımı
Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P5 - P6 Otoparkları Ayrımı ile 900 Metre Yol Sonu Ayrımları veAtatürk Olimpiyat Stadı Yolundan 900 Metre Yol Sonuna Bağlantı Kavşağı
900 Metre Yol Sonundan Atatürk Olimpiyat Stadına Bağlantı Yolu
Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P20 - P21 Otopark Ayrımları
Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P24 Otopark Ayrımları
Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401. Sokak , 2745. Sokak , 2746. Sokak