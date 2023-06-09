10 Haziran İstanbul'da hangi yolların trafiğe kapatılacağı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan açıklamayla belli oldu. Emniyet, Başakşehir ilçesi İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında gerçekleşecek olan Avrupa şampiyonlar ligi finali müsabakası sebebiyle 09.06.2023 tarihi saat 08.00 den 11.06.2023 program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları sıraladı.