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TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR 10 HAZİRAN 2023 | İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi

Güncelleme Tarihi:

#Trafik#Yol Durumu#İstanbulda Hangi Yollar Kapanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 22:45

İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolların listesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından açıklandı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Manchester City Inter maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak. 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’da gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Final Müsabakası ile ilgili olarak İstanbul'da kapanacak yollar nedeniyle vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte, yarın (10 Haziran) İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi.

1/3TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR 10 HAZİRAN 2023 | İstanbulda hangi yollar trafiğe kapatılacak İşte İstanbulda trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi

10 Haziran İstanbul'da hangi yolların trafiğe kapatılacağı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan açıklamayla belli oldu. Emniyet, Başakşehir ilçesi İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında gerçekleşecek olan Avrupa şampiyonlar ligi finali müsabakası sebebiyle 09.06.2023 tarihi saat 08.00 den 11.06.2023 program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları sıraladı.

2/3İSTANBULDA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK (10 HAZİRAN)

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK? (10 HAZİRAN)

"TEM Kuzey Yan Yol 900 Metre Yol Kavşağı ve 900 Metrelik Yol (900 Metrelik Yol Girişindenİtibaren)

TEM Kuzey Yan Yol İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu Kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu (İSKİArıtma Tesisleri Yolu Girişinden İtibaren)

Tuna Caddesi ile 13. Sokak Kavşağı (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu Girişi)

İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve Metro Üst Geçidi

Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu Metro İstasyonu Ayrımı

Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P23 Otopark Ayrımı

Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu Tünel Girişi Ayrımı

Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P7 - P8 - P9 - P10 Otoparkları Ayrımı

Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P5 - P6 Otoparkları Ayrımı ile 900 Metre Yol Sonu Ayrımları veAtatürk Olimpiyat Stadı Yolundan 900 Metre Yol Sonuna Bağlantı Kavşağı

900 Metre Yol Sonundan Atatürk Olimpiyat Stadına Bağlantı Yolu

Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P20 - P21 Otopark Ayrımları

Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P24 Otopark Ayrımları

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401. Sokak , 2745. Sokak , 2746. Sokak

3/3ALTERNATÜF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ

ALTERNATÜF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

Alternatif güzergâhlar: Tem Kuzey Yan Yol, Olimpiyat Stadı Kayaşehir Yolu".

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#Trafik#Yol Durumu#İstanbulda Hangi Yollar Kapanacak