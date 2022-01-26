Trafiğe açılan yollar 25 Ocak 2022: Hangi yollar kapalı, Bolu Dağı'nda trafik açıldı mı? İşte KGM yol durumunda son durum

Yol durumunda son durum İstanbul, Ankara, Bolu Dağı, Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları olmak üzere son gelişmeler ile takip ediliyor. Üç gündür aralıklarla devam eden İstanbul'daki yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Pazartesi günü kapanan birçok yol yapılan çalışmalarla trafiğe açıldı. Son gelen bilgilere göre Antalya-Konya karayolu ve Aksaray-Ankara karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafiğe kapatılan ve açılan yollar anlık olarak KGM'nin internet sitesinden güncelleniyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye’deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu açıkladı.
KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir. Muğla-Kale Yolu ulaşıma açılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır” denildi.
Öte yandan, Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevki'inde kar yağışı ve şiddetli tipi sebebiyle tüm araç trafiğine kapatıldı. Manavgat’ın Hacıobası mevki'inde bulunan kontrol noktasından itibaren tırların Akseki yönüne salınmadığı bildirildi.
Aksaray’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Aksaray-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı.Kentteki kar yağışı akşam saatlerde etkisini arttırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray- Ankara kara yolu ulaşıma kapandı. Önlem alan trafik polisleri de araçları dinlenme tesislerine yönlendirdi. Karayolları ekipleri kapanan yolu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bolu’da, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yolcu otobüslerinin İstanbul yönüne geçişine izin verildi. İstanbul’da yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu’dan geçişine izni verilmeyen yolcu otobüsleri ve ağır tonajlı araçlar, sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarında durdurularak dinlenme tesislerine yönlendirildi.
Uzun saatler yasağın kalkmasını bekleyen yolcu otobüsleri İstanbul istikametine geçişlerin izin verilmesiyle yeniden yola çıktı