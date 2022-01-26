Trafiğe açılan yollar 25 Ocak 2022: Hangi yollar kapalı, Bolu Dağı'nda trafik açıldı mı? İşte KGM yol durumunda son durum

Yol durumunda son durum İstanbul, Ankara, Bolu Dağı, Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları olmak üzere son gelişmeler ile takip ediliyor. Üç gündür aralıklarla devam eden İstanbul'daki yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Pazartesi günü kapanan birçok yol yapılan çalışmalarla trafiğe açıldı. Son gelen bilgilere göre Antalya-Konya karayolu ve Aksaray-Ankara karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafiğe kapatılan ve açılan yollar anlık olarak KGM'nin internet sitesinden güncelleniyor.