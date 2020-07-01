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Hürriyet
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler/ Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 05:01,

ABD'de gündem oldular

ABD'de Pam Shasteen adlı bir kadın kendisinden 39 yaş küçük gençle yaşadığı aşk sosyal medyada gündem oldu

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ABD'nin Oklahoma eyaletinde oturan 60 yaşındaki Pam Shasteen ve Jonathan Langevi çifti bir anda ülkenin gündemine oturdu

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İki kızı ve bir torunu da olan 60 yaşındaki Pam Shasteen, kendinden bir hayli genç sevgilisi sosyal medyanın yeni merak konusu oldu.

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Pam Shasteen'ın sevgilisi Jonathan Langevin 21 yaşında bilgisayar mühendisliği öğrencisi.

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Çiftin arasındaki 39 yıllık yaş farkı sosyal medyada büyük eleştiri topluyor.

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Çift bir online arkadaşlık uygulaması sayesinde tanışmışlar. İkili 2018 yılının şubat ayında online sohbet programında tanıştıklarını ifade ediyor.

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İkili daha sonra yüzyüze görüşmeye karar vermişler ve birbirlerini görür görmez aşık olmuşlar.

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Çift verdikleri röportajda o günden beri bir an olsun ayrılmadıklarını ifade ediyor.

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Hatta Jonathan, Pam'in torunuyla birlikte vakit bile geçiriyor.

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Shasteen, yaşadığı aşkın etrafındakiler tarafından acımasızca eleştirildiğini ama kendisinin bu eleştirileri duymazdan geldiğini belirtiyor.

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Birlikte çok mutlu olduklarını söyleyen kadın kimsenin hayatımıza karışmaya hakkı yok diyor.

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Shasteen arkadaşlarının bir terapiste görünmesi gerektiğini, bu durumun normal olmadığı konusunda baskı yaptığını ifade ediyor.

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Pam Shasteen ise bu söylenenleri duymazdan geliyor ve neredeyse her gün sevgilisinin ve birlikte oldukları fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

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Pam Shasteen'in paylaştığı her fotoğrafta mutlaka sevgilisi Jonathan'ın da aşkla dolu yorumları bulunuyor.

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Çiftin yakınları bu yorumlara bakılırsa aşıkların yaş farkını umursamadığını ve hallerinden çok memnun olduklarını söylüyor.

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Pam ve Jonathan birlikte dışarıya çıktıkları ilk günlerde etraflarındaki insanlardan ilişkileri hakkında çok sayıda olumsuz yorum almışlar.

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Ancak Pam verdiği röportajda Jonathan'ın bunlara hiç aldırmadığını ve eve geldikleri zaman kendisine her zaman yanında olduğunu ve onu asla terk etmeyeceğini söylediğini ifade ediyor.

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Çift tanışıp aşık olduktan kısa bir süre sonra nişanlanmış.

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İlişkilerini Jonathan'ın ailesine de açıklayan aşıklar ailenin onayı aldıkları için çok mutlu olduklarını söylüyor.

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Pam ve Jonathan önümüzdeki günlerde nişanlanmalarını aileleriyle birlikte kutlayacaklar.

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