ABD'de gündem oldular

ABD'nin Oklahoma eyaletinde oturan 60 yaşındaki Pam Shasteen ve Jonathan Langevi çifti bir anda ülkenin gündemine oturduİki kızı ve bir torunu da olan 60 yaşındaki Pam Shasteen, kendinden bir hayli genç sevgilisi sosyal medyanın yeni merak konusu oldu. Pam Shasteen'ın sevgilisi Jonathan Langevin 21 yaşında bilgisayar mühendisliği öğrencisi. Çiftin arasındaki 39 yıllık yaş farkı sosyal medyada büyük eleştiri topluyor.Çift bir online arkadaşlık uygulaması sayesinde tanışmışlar. İkili 2018 yılının şubat ayında online sohbet programında tanıştıklarını ifade ediyor.İkili daha sonra yüzyüze görüşmeye karar vermişler ve birbirlerini görür görmez aşık olmuşlar. Çift verdikleri röportajda o günden beri bir an olsun ayrılmadıklarını ifade ediyor.Hatta Jonathan, Pam'in torunuyla birlikte vakit bile geçiriyor. Shasteen, yaşadığı aşkın etrafındakiler tarafından acımasızca eleştirildiğini ama kendisinin bu eleştirileri duymazdan geldiğini belirtiyor.Birlikte çok mutlu olduklarını söyleyen kadın kimsenin hayatımıza karışmaya hakkı yok diyor. Shasteen arkadaşlarının bir terapiste görünmesi gerektiğini, bu durumun normal olmadığı konusunda baskı yaptığını ifade ediyor.Pam Shasteen ise bu söylenenleri duymazdan geliyor ve neredeyse her gün sevgilisinin ve birlikte oldukları fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Pam Shasteen'in paylaştığı her fotoğrafta mutlaka sevgilisi Jonathan'ın da aşkla dolu yorumları bulunuyor. Çiftin yakınları bu yorumlara bakılırsa aşıkların yaş farkını umursamadığını ve hallerinden çok memnun olduklarını söylüyor. Pam ve Jonathan birlikte dışarıya çıktıkları ilk günlerde etraflarındaki insanlardan ilişkileri hakkında çok sayıda olumsuz yorum almışlar. Ancak Pam verdiği röportajda Jonathan'ın bunlara hiç aldırmadığını ve eve geldikleri zaman kendisine her zaman yanında olduğunu ve onu asla terk etmeyeceğini söylediğini ifade ediyor. Çift tanışıp aşık olduktan kısa bir süre sonra nişanlanmış. İlişkilerini Jonathan'ın ailesine de açıklayan aşıklar ailenin onayı aldıkları için çok mutlu olduklarını söylüyor. Pam ve Jonathan önümüzdeki günlerde nişanlanmalarını aileleriyle birlikte kutlayacaklar.