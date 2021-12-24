Toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor? Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İşte tarih bilgisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, ulaşıma zam kararı çıktı. Elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 ,servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, oy çokluğuyla kabul edildi. Peki, toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor? Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak?
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı. İşte, toplu taşıma zammının detayları...
KARAR VERİLDİ
UKOME Aralık ayı Olağanüstü toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.
Toplantıda elektronik bilet ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine zam ve Adalar'da elektrikli araç alımı teklifi görüşüldü.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından, yakıt giderleri, elektrik, dolar ve asgari ücretin artışlardan dolayı elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 zam talep edilirken servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapılması teklif edildi.
Oylama ile zam teklifi kabul edildi.
Toplantıda elektronik bilet ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine zam ve Adalar'da elektrikli araç alımı teklifi görüşüldü.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından, yakıt giderleri, elektrik, dolar ve asgari ücretin artışlardan dolayı elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 zam talep edilirken servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapılması teklif edildi.
Oylama ile zam teklifi kabul edildi.