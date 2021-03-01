MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTokkal ailesinin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı;
GeriGündem Tokkal ailesinin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı;
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 01 Mart 2021 - 13:59 | 

Tokkal ailesinin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı;

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa’nın (29), evinde bulunan çorap ve ayakkabıdaki kan örnekleri, Tokkal ailesinin kan örnekleriyle eşleşti. İfadelerinde suçlamayı kabul etmeyen Boğa’nın Tokkal ailesinin evine girişi ile çıkışını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, zanlının kendisine inşaat işçisi görüntüsü verdiği, 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından kanlı pantolonunu İlkay Tokkal’ın pantalonuyla değiştirdiği belirlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi