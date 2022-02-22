TOKİ Saraycık kura sonuçları açıklandı mı?

“100.000 Sosyal Konut Kampanyası” kapsamında Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi’nde inşa ettirilmekte olan 2+1 nitelikli 1046 adet konut ve 3+1 nitelikli 349 adet konut olmak üzere toplamda 1395 adet konut için daha önce belirlenen 2155 hak sahibine yönelik “Konut Belirleme Kurası” tamamlandı. Ankara kura sonuçları isim listesi, TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanacak.