TOKİ Saraycık kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Ankara Saraycık konutlarının kura çekilişi tamamlandı. TOKİ Saraycık evleri için TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Saraycık kura sonucu isim listesi paylaşıldı. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.
“100.000 Sosyal Konut Kampanyası” kapsamında Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi’nde inşa ettirilmekte olan 2+1 nitelikli 1046 adet konut ve 3+1 nitelikli 349 adet konut olmak üzere toplamda 1395 adet konut için daha önce belirlenen 2155 hak sahibine yönelik “Konut Belirleme Kurası” tamamlandı. Ankara kura sonuçları isim listesi, TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanacak.
TOKİ kura sonuçlarını anlık olarak Twitter ve Youtube adresinden takip etmek mümkün.
''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Eskişehir Sivrihisar kurası başlıyor. https://t.co/A8V92aEkA9— TOKİ (@Toki_Kurumsal) February 18, 2022