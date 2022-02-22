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TOKİ Saraycık kura sonuçları açıklandı mı?

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TOKİ tarafından Ankara Sincan Saraycık Mahallesinde inşa ettirilen konut projesinin kura çekimi yayınlanan takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Daha önce belirlenen hak sahibine yönelik konut belirleme kurası 22 Şubat 2022 tarihinde saat 11.00 itibariyle başladı. Canlı kura çekilişi ardından gözler isim listesine çevrildi. Peki, TOKİ Saraycık kura sonuçları açıklandı mı?

1/3TOKİ Saraycık kura sonuçları açıklandı mı

TOKİ Ankara Saraycık konutlarının kura çekilişi tamamlandı. TOKİ Saraycık evleri için TOKİ hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Saraycık kura sonucu isim listesi paylaşıldı. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

2/3TOKİ Saraycık kura sonuçları açıklandı mı

“100.000 Sosyal Konut Kampanyası” kapsamında Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi’nde inşa ettirilmekte olan 2+1 nitelikli 1046 adet konut ve 3+1 nitelikli 349 adet konut olmak üzere toplamda 1395 adet konut için daha önce belirlenen 2155 hak sahibine yönelik “Konut Belirleme Kurası” tamamlandı. Ankara kura sonuçları isim listesi, TOKİ'nin internet sitesinden sorgulanacak.

3/3TOKİ Saraycık kura sonuçları açıklandı mı

TOKİ kura sonuçlarını anlık olarak Twitter ve Youtube adresinden takip etmek mümkün.

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