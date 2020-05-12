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Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 10:09,

TOKİ Mersin kura çekilişi canlı yayın başladı! 2020 TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi

TOKİ Mersin kura çekilişi canlı yayının nereden izlendiği araştırılıyor. TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam ediyor. Mersin kurası 12 Mayıs Salı günü saat 10.00’da başladı. İşte TOKİ Mersin canlı yayını ve detaylar…

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TOKİ Mersin kura çekimi canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları devam ediyor. Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayın kurumun resmi sosyal hesapları üzerinden yayınlanıyor.

 

2TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR
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TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Mersin kura çekilişi 12 Mayıs Salı günü saat 10:00’da başladı. Kurayı TOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kura sonuçları isim listesi, kura yapıldıktan belli bir süre sonra açıklanıyor.

3TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR
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TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

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