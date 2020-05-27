TOKİ kura sonuçları canlı yayını: TOKİ Şanlıurfa ve Van kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Toki kura sonuçları, gerçekleştirilen çekilişlerin ardından duyuruluyor. 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan çekilişleri koronavirüs nedeni ile seyircisiz olarak gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan kuranın ardından sonuçlar açıklanıyor. 27 Mayıs’ta Şanlıurfa Karaköprü Maşuk çekilişi saat 10:00’da başladı. İşte TOKİ kura çekilişi canlı yayını ve detaylar…
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TOKİ kura çekilişi canlı yayını araştırılıyor. TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 27 Mayıs’ta Şanlıurfa Karaköprü Maşuk çekilişi saat 10:00’da başladı. Kura, TOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izleniyor. Van kura çekilişi ise saat 14:00'da başlayacak
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TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI BAŞLADI
TOKİ Şanlıurfa kura çekilişi 27 Mayıs’ta saat 10:00’da başladı. Van kura çekilişi ise saat 14:00'da başlayacak Kura TOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izleniyor.
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.