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Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 10:12, /

TOKİ Kocaeli Gebze kura çekilişi canlı yayın! TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları isim listesi 2020

Önceki gün Kocaeli'de başlayan kura çekilişi bugün Gebze ile devam ediyor. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan Kocaeli Gebze TOKİ kura çekilişi, canlı olarak da izlenebiliyor. 175 adet 2+1 ve 75 adet 3+1 olmak üzere toplam 250 adet sosyal konut için gerçekleşecek olan çekiliş, internet üzerinden E-Devlet aracılığıyla sorgulanabilecek. İşte, TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları isim listesi ve kura çekilişi canlı yayın bilgileri

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TOKİ kura çekilişi Kocaeli Gebze için gerçekleşecek. Bugün 250 konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi, yarın da Körfez ilçesi için gerçekleşecek. Böylece Kocaeli'de 3 bin konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve detaylar

TOKİ KOCAELİ GEBZE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ kura çekilişi 12 Mart Perşembe günü saat 11.00'da başlayacak. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.

TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...

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Kocaeli Gebze için 3+1 TOKİ canlı yayını saat 11.00'da başlıyor. Osman Hamdi Bey Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan kura çekilişi için sonuçlar, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Canlı yayın, çekilişin başlamasının ardından buraya eklenecektir.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yakın zamanda gerçekleşecek diğer kura çekilişleri şu şekilde;

KOCAELİKOCAELİ İLÇESİ GEBZE İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.)1757525012 Mart 2020 Perşembe11:00
KOCAELİKOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ  1500 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 10504501.50013 Mart 2020 Cuma10:00
İSTANBULİSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)402517255.75016 Mart 2020 Pazartesi11:00
İSTANBULİSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)402517255.75017 Mart 2020 Salı09:00
İSTANBULİSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ262511253.75018 Mart 2020 Çarşamba10:00
İSTANBULİSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ262511253.75019 Mart 2020 Perşembe10:00
İSTANBULİSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ  500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ35015050020 Mart 2020 Cuma10:00

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Kocaeli’de TOKİ tarafından inşa edilecek olan bin 250 konutun sahiplerinin belirlenmesi için düzenlenen kur'a çekiminde isimleri okunan vatandaşlar büyük heyecan yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan “100 Bin Sosyal Konut” projesi kapsamında Kocaeli’de yapılacak 3 bin konutun kur'a çekilişi başladı. İzmit’te inşa edilecek olan bin 250 konut için kur'a çekimleri bu sabah başladı. İzmit ilçesinde bulunan Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen kur'a çekiminde 875 adet 2+1 daire, 375 adet 3+1 daire olmak üzere toplamda bin 250 dairenin sahipleri belli olmaya başladı. Saat 10.00’de başlayan ve TOKİ’nin sosyal medya hesapları ve resmi internet hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan kur'a çekilişi için binlerce vatandaş spor salonunda yerini alarak merakla sonuçları beklemeye başladı. Bin 250 konut için başvuru yapan 17 bin 797 kişinin ve ailelerinin heyecanı kur'a çekiminin başlaması ile başladı. Yapılan kur'a çekiminde isimleri okunan vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. TOKİ’nin şanslı vatandaşları, heyecanlarını yanlarında bulunan ve cep telefonları ile aradıkları yakınları ile paylaştı.

“25 sene oldu, çok mutluyum”
25 yıldır kiralık bir evde yaşayan Hacer Adak, TOKİ’nin yaptığı çekilişte ev sahibi olan vatandaşlar arasında yer aldı. İsminin açıklanması ile yanında bulunan yakınlarıyla birlikte gözyaşlarına boğulan Adak, “25 sene oldu. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun” dedi.

“Şu an o kadar heyecanlıyım ki titriyorum”
Kur'a çekiminde ev satın almaya hak kazanan Türkan Tarakçı da çok mutlu olduğunu ifade ederek, “7 yıldır kiradaydık. O kadar heyecanlıyım ki sabaha kadar uyuyamadım. Kalkıp namaz kıldım, dua ettim, namaz kıldım. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese nasip etsin, kirada olanlara yardım etsin. Şu an o kadar heyecanlıyım ki titriyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum” diye konuştu.

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TOKİ tarafından Sakaryada yapılacak olan 445 konutun kura çekimi yapılırken, ev sahibi olmaya hak kazananlar ise büyük mutluluk yaşadı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sakaryanın Adapazarı Korucuk Mahallesinde yapılacak olan 445 konut projesi için kura çekimi bugün Serdivanda bulunan Sakarya Spor Salonunda gerçekleştirildi. 312 adet 2+1 ve 133 adet 3+1 daire için toplam 11 bin 184 kişi başvururken, 2+1lerde 15 adet daire ile 3+1lerdeki 13 adet daire, başvuruda bulunan şehit yakınlarına tahsis edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Her yıl ülke genelinde 100 bin konutun yapılması projesi kapsamında "Sakaryamıza da 445 konut takdim edilmiştir. Bugün hep birlikte, sizlerin de katılımıyla 11 bin 184 kişi müracaat etmiştir. İnşallah bu kura çekimi sonrasında 445 vatandaşımız hak sahipliği için aday olacaktır" dedi.

Kurada ismi çıkan Remiz Tüzen ev sahibi olması nedeniyle mutluluk gözyaşı dökerek, "70 yaşından sonra ev sahibi oldum, o kadar mutluyum ki ağlıyorum. Başka hiçbir ihtiyacım yoktu, çok şükür Allaha hamdolsun ev sahibi oluyorum dedi. Eşi Fatma Tüzen ise, Çok sevindim, bu yaştan sonra ev sahibi oluyoruz. Hiç evimiz olmamıştı, ilk kez evimiz oldu diye çok mutlu oldum" diye konuştu.

Kurada ismi okunan Muriye Atile, Çok mutluyum, ilk defa ev sahibi oluyorum dedi. Nevriye Genç ise, İlk kez ev sahibi oluyorum, çok duygulandım diye konuştu.

Nazmi Sarıkaya engelli kızı için kayıt yaptırdığını ve evin çıkmasına çok sevindiğini belirtti. Kura çekimleri devam ederken, noter tarafından onaylanmasının ardından TOKİnin resmi internet sitesinde yayınlanacağı öğrenildi.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Bursa'da inşa edilecek 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında, TOFAŞ Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi.

Törende, Kestel ilçesine inşa edilecek 250 ve Yıldırım ilçesine inşa edilecek 150 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Noter huzurdaki kura çekimine katılan vatandaşlar heyecan yaşarken kurada ismi çıkanlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

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