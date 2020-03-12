Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 10:12,
TOKİ Kocaeli Gebze kura çekilişi canlı yayın! TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları isim listesi 2020
Önceki gün Kocaeli'de başlayan kura çekilişi bugün Gebze ile devam ediyor. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan Kocaeli Gebze TOKİ kura çekilişi, canlı olarak da izlenebiliyor. 175 adet 2+1 ve 75 adet 3+1 olmak üzere toplam 250 adet sosyal konut için gerçekleşecek olan çekiliş, internet üzerinden E-Devlet aracılığıyla sorgulanabilecek. İşte, TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları isim listesi ve kura çekilişi canlı yayın bilgileri
TOKİ kura çekilişi Kocaeli Gebze için gerçekleşecek. Bugün 250 konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi, yarın da Körfez ilçesi için gerçekleşecek. Böylece Kocaeli'de 3 bin konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve detaylar
TOKİ KOCAELİ GEBZE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
TOKİ kura çekilişi 12 Mart Perşembe günü saat 11.00'da başlayacak. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.
TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...
Kocaeli Gebze için 3+1 TOKİ canlı yayını saat 11.00'da başlıyor. Osman Hamdi Bey Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan kura çekilişi için sonuçlar, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Canlı yayın, çekilişin başlamasının ardından buraya eklenecektir.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yakın zamanda gerçekleşecek diğer kura çekilişleri şu şekilde;
|KOCAELİ
|KOCAELİ İLÇESİ GEBZE İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.)
|175
|75
|250
|12 Mart 2020 Perşembe
|11:00
|KOCAELİ
|KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ 1500 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|1050
|450
|1.500
|13 Mart 2020 Cuma
|10:00
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
|4025
|1725
|5.750
|16 Mart 2020 Pazartesi
|11:00
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)
|4025
|1725
|5.750
|17 Mart 2020 Salı
|09:00
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|2625
|1125
|3.750
|18 Mart 2020 Çarşamba
|10:00
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|2625
|1125
|3.750
|19 Mart 2020 Perşembe
|10:00
|İSTANBUL
|İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|350
|150
|500
|20 Mart 2020 Cuma
|10:00