TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? İşte TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYLANABİLECEK?

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve işyeri alıcıları yararlanabiliyor. TOKİ tarafından verilen bilgilere göre kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenler dilerse gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecekler. Ancak geçmiş kampanyalarda olduğu gibi bu kampanyada da yastıkaltı birikimin kullanılması bekleniyor. Geçen yılın son çeyreğinde düzenlenen kampanyadan 15 bini aşkın vatandaş faydalanmış ve ödemelerin yaklaşık yüzde 95’i banka kredisi kullanılmadan gerçekleşmişti.