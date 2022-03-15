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TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? İşte TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları...

#TOKİ#TOKİ İndirimi#TOKİ İndirim Kampanyası

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) indirim kampanyasının detayları belli oldu. TOKİ’den konut ve işyeri alan vatandaşlar için indirim kampanyası düzenlenecek. Borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenlere yüzde 22 indirim yapılacak. Yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanmak için bütün borç bakiyesini kapatmak da zorunlu değil. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde de yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak?

1/3TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak İşte TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları...

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının 2022 tarihi açıklandı. Borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 22 Mart’ta başlayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek.

2/3TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYLANABİLECEK

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYLANABİLECEK?

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve işyeri alıcıları yararlanabiliyor. TOKİ tarafından verilen bilgilere göre kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenler dilerse gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecekler. Ancak geçmiş kampanyalarda olduğu gibi bu kampanyada da yastıkaltı birikimin kullanılması bekleniyor. Geçen yılın son çeyreğinde düzenlenen kampanyadan 15 bini aşkın vatandaş faydalanmış ve ödemelerin yaklaşık yüzde 95’i banka kredisi kullanılmadan gerçekleşmişti.

3/3TAMAMINI ÖDEMEK ŞART DEĞİL

TAMAMINI ÖDEMEK ŞART DEĞİL

Yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanmak için bütün borç bakiyesini kapatmak da zorunlu değil. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde de yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, işyeri ve Arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

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#TOKİ#TOKİ İndirimi#TOKİ İndirim Kampanyası