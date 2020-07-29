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Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 15:30,

TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi

TOKİ Eskişehir kura çekilişi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Eskişehir Odunpazarı Mamuca toplu konut projesi kurası saat 10:00'da başladı. Kuranın ardından yapılması planlanan 2450 konutun sahipleri belli olacak. Peki TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi nereden açıklanacak? İşte canlı yayın ve konu ile ilgili bilgiler...

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TOKİ Eskişehir kura çekilişi canlı yayını yoğun ilgi görüyor. TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. Eskişehir Odunpazarı Mamuca konut projesi kura çekilişi 29 Temmuz’da saat 10:00’da başladı. Kuranın ardından 1715 adet 2+1, 735 3+1 konutun sahipleri belli olacak. Proje kapsamında toplam 2450 konut yapılacak.

2TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI
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TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA 2450/100000 TOPLU KONUT PROJESİ kura çekilişi 29 Temmuz’da saat 10:00’da başladı. Yayına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuçlar aşağıdaki link üzerinden liste şeklinde yayımlanacak.

TOKİ ESKİŞEHİR KURASI DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

3PARA İADESİ NASIL ALINIR
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PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve tarafımızca yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden, Halkbank ATM’lerinden kartsız olarak veya Halkbank internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Detaylara www.halkbank.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

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