TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi

PARA İADESİ NASIL ALINIR? Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve tarafımızca yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden, Halkbank ATM’lerinden kartsız olarak veya Halkbank internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Detaylara www.halkbank.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.