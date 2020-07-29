TOKİ Eskişehir kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi
TOKİ Eskişehir kura çekilişi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Eskişehir Odunpazarı Mamuca toplu konut projesi kurası saat 10:00'da başladı. Kuranın ardından yapılması planlanan 2450 konutun sahipleri belli olacak. Peki TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi nereden açıklanacak? İşte canlı yayın ve konu ile ilgili bilgiler...
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TOKİ Eskişehir kura çekilişi canlı yayını yoğun ilgi görüyor. TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. Eskişehir Odunpazarı Mamuca konut projesi kura çekilişi 29 Temmuz’da saat 10:00’da başladı. Kuranın ardından 1715 adet 2+1, 735 3+1 konutun sahipleri belli olacak. Proje kapsamında toplam 2450 konut yapılacak.
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve tarafımızca yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden, Halkbank ATM’lerinden kartsız olarak veya Halkbank internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Detaylara www.halkbank.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.