TOKİ ÇORUM Kuruçay canlı kura çekilişi başladı... Sivas kura çekilişi saat kaçta? Gözler TOKİ kura sonuçları ve isim listesinde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Adalet Anıtına çirkin saldırıda yeni görüntüler Tanınmamak için...Adalet Anıtı'na çirkin saldırıda yeni görüntüler! Tanınmamak için...#Edirne
Everest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanışEverest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanış!#Evereste Tırmanış
Üçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildiÜçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi#TBMM Başkanı
Son dakika... Hamza Dağdan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeSon dakika... Hamza Dağ'dan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
Yunanistanın göçmenlere zulmü Çavuşoğlu: Üzüntülerini kapalı kapılar ardında söylüyorlarYunanistan'ın göçmenlere zulmü! Çavuşoğlu: Üzüntülerini kapalı kapılar ardında söylüyorlar#Mevlüt Çavuşoğlu
Omicronu keşfeden doktordan itiraf gibi açıklamaOmicron'u keşfeden doktordan itiraf gibi açıklama#OMICRON
Bugün başladı Binlerce asker Ukrayna sınırında...Bugün başladı! Binlerce asker Ukrayna sınırında...#RUSYA
Kör noktada 16 kurşun KKTCyi sarsan suikastKör noktada 16 kurşun! KKTC'yi sarsan suikast#Halil Falyalı
Gramla satılıyor... Talep yağıyor Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 liraGramla satılıyor... Talep yağıyor! Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 lira#Bamya
Bitcoinlerini hesapta unuttu 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazBitcoin'lerini hesapta unuttu! 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmaz#Bitcoin
Konyada yoğun kar Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildiKonya'da yoğun kar! Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildi#Konya
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu Şaşırtan sonuçHerkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? Şaşırtan sonuç#Nüfus
Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı! İşte yaşananlar...#Survivor All Star
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuşÜnlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuş#Bob Saget
HABERLERGündem Haberleri

TOKİ ÇORUM Kuruçay canlı kura çekilişi başladı... Sivas kura çekilişi saat kaçta? Gözler TOKİ kura sonuçları ve isim listesinde

#TOKİ#TOKİ Sivas#TOKİ Canlı Kura

Çorum Merkez Kuruçay mahallesi ve Sivas Merkez Yenimahalle’de inşa edilen TOKİ konutları kura yöntemiyle sahiplerine ulaştırılacak. Her iki il için kura saati TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı. TOKİ ÇORUM Kuruçay canlı kura çekilişi saat 11.00'de başlayacak, Sivas Merkez Yenimahalle evlerinin kurası ise öğleden sonra başlayacak

1/4TOKİ ÇORUM Kuruçay canlı kura çekilişi başladı... Sivas kura çekilişi saat kaçta Gözler TOKİ kura sonuçları ve isim listesinde

TOKİ'nin Sivas ve Çorum'da inşa edilen evlerine başvuruda bulunan vatandaşların beklediği gün geldi çattı. Takvime göre, Çorum Merkez Kuruçay mahallesi ve Sivas Merkez Yenimahalle evleri için kuralar bugün gerçekleştirilecek.

2/4ÇORUM KURA SAATİ

ÇORUM KURA SAATİ

Çorum Merkez Kuruçay 743 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan sadece 2+1 nitelikli 151 adet konut için 10 Şubat 2022 saat 11:00’de kura çekilecektir.

3/4TOKİ ÇORUM Kuruçay canlı kura çekilişi başladı... Sivas kura çekilişi saat kaçta Gözler TOKİ kura sonuçları ve isim listesinde

Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4SİVAS KURA SAATİ

SİVAS KURA SAATİ

Sivas Merkez Yenimahalle 427 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 nitelikli 175 adet konut için 10 Şubat 2022 saat 14:00’de kura çekilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TOKİ#TOKİ Sivas#TOKİ Canlı Kura