TOKİ ÇORUM Kuruçay canlı kura çekilişi başladı... Sivas kura çekilişi saat kaçta? Gözler TOKİ kura sonuçları ve isim listesinde

TOKİ'nin Sivas ve Çorum'da inşa edilen evlerine başvuruda bulunan vatandaşların beklediği gün geldi çattı. Takvime göre, Çorum Merkez Kuruçay mahallesi ve Sivas Merkez Yenimahalle evleri için kuralar bugün gerçekleştirilecek.
Çorum Merkez Kuruçay 743 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan sadece 2+1 nitelikli 151 adet konut için 10 Şubat 2022 saat 11:00’de kura çekilecektir.
Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.
TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas Merkez Yenimahalle 427 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 nitelikli 175 adet konut için 10 Şubat 2022 saat 14:00’de kura çekilecektir.