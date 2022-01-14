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TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçları açıklandı mı? Gözler TOKİ Antalya Manavgat kura sonucu canlı yayınında

#TOKİ#TOKİ Antalya#Toki Manavgat

TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçlarıyla ev sahibi olmaya hak kazananlar belli olacak. Toplam 25 adet konutun sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi, canlı yayında gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya Manavgat kura çekilişi canlı yayın tekrarı nasıl izlenir?

1/3TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçları açıklandı mı Gözler TOKİ Antalya Manavgat kura sonucu canlı yayınında

Antalya Manavgat Çeltikçi Mahallesi 222 Konut kapsamında inşa ettirilmekte olan Alt Gelir Grubuna yönelik 2+1 nitelikli 19 adet konut ve Orta Gelir Grubuna yönelik 3+1 nitelikli 6 adet konut olmak üzere toplam 25 adet konut kura yöntemi ile sahiplerine ulaştırılacak.

2/3TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçları açıklandı mı Gözler TOKİ Antalya Manavgat kura sonucu canlı yayınında

TOKİ'nin belirlediği takvime göre, Antalya Manavgat'ta inşa edilen binalar için kura çekilişi 14 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

3/3TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçları açıklandı mı Gözler TOKİ Antalya Manavgat kura sonucu canlı yayınında

TOKİ kura çekilişi 14 Ocak Cuma günü saat 11.00'da başlayacak. Kura çekilişi için canlı yayın tekrarı sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek. TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

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#TOKİ#TOKİ Antalya#Toki Manavgat