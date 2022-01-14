TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçları açıklandı mı? Gözler TOKİ Antalya Manavgat kura sonucu canlı yayınında

Antalya Manavgat Çeltikçi Mahallesi 222 Konut kapsamında inşa ettirilmekte olan Alt Gelir Grubuna yönelik 2+1 nitelikli 19 adet konut ve Orta Gelir Grubuna yönelik 3+1 nitelikli 6 adet konut olmak üzere toplam 25 adet konut kura yöntemi ile sahiplerine ulaştırılacak.