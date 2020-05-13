TOKİ Adana kura çekilişi canlı yayını başladı! TOKİ 2020 kura sonuçları açıklanıyor

TOKİ Adana kura çekilişinin nereden izleneceği araştırılıyor. TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından belli oluyor. Adana Sarıçam Akkuyu çekilişi saat 10:00’da başladı. Sarıçam Buruk çekilişi ise 14:00’da yapılacak. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz, noter huzurunda yapılıyor. Peki TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?