TOKİ Adana kura çekilişi canlı yayını başladı! TOKİ 2020 kura sonuçları açıklanıyor
TOKİ Adana kura çekilişi canlı yayında yapılıyor. TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Adana Sarıçam Akkuyu çekilişi saat 10:00’da başladı. Sarıçam Buruk çekilişi ise 14:00’da yapılacak.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
TOKİ Adana kura çekilişinin nereden izleneceği araştırılıyor. TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından belli oluyor. Adana Sarıçam Akkuyu çekilişi saat 10:00’da başladı. Sarıçam Buruk çekilişi ise 14:00’da yapılacak. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz, noter huzurunda yapılıyor. Peki TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
2
Abone Ol
TOKİ ADANA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Adana kura çekilişi 13 Mayıs Salı günü saat 10:00’da başladı. KuraTOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izleniyor.
Kura canlı yayınında sonuç listesinin akşam saatlerinde Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinden yayınlanması bekleniliyor. Aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. TOKİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ