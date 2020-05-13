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Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 10:41,

TOKİ Adana kura çekilişi canlı yayını başladı! TOKİ 2020 kura sonuçları açıklanıyor

TOKİ Adana kura çekilişi canlı yayında yapılıyor. TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Adana Sarıçam Akkuyu çekilişi saat 10:00’da başladı. Sarıçam Buruk çekilişi ise 14:00’da yapılacak.

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TOKİ Adana kura çekilişinin nereden izleneceği araştırılıyor. TOKİ kura sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından belli oluyor. Adana Sarıçam Akkuyu çekilişi saat 10:00’da başladı. Sarıçam Buruk çekilişi ise 14:00’da yapılacak. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz, noter huzurunda yapılıyor. Peki TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

2TOKİ ADANA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR
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TOKİ ADANA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Adana kura çekilişi 13 Mayıs Salı günü saat 10:00’da başladı. KuraTOKİ’nin Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram sayfalarından canlı izleniyor.

TOKİ KURASI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

3TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK
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TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Kura canlı yayınında sonuç listesinin akşam saatlerinde Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinden yayınlanması bekleniliyor. Aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
TOKİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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