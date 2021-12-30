TOGG ne zaman satışa sunulacak? Yerli otomobil TOGG'un özellikleri
Yerli ve milli otomobil Togg'un üretimi için süreç devam ediyor. Yerli ve milli otomobil için 27 Aralık 2019 tarihinde "Yeniliğe Yolculuk" sloganıyla yola çıkıldı. Araç, 2020'de Gemlik, Bursa'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir arazide inşasına başlanması ve 2021'de tamamlanması planlanan bir fabrikada üretilecek. Peki, TOGG ne zaman satışa sunulacak? İşte yerli otomobil TOGG'un özellikleri...
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından tasarlanan ve yakın gelecekte yollara inmesi planlanan yerli otomobillerle ilgili gelişmeler devam ediyor. TOGG ile ilgili atılan adımlar resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor. Peki, TOGG'un özellikleri neler? TOGG ne zaman satışa sunulacak?
TOGG ne zaman satışa sunulacak?
TOGG Ceo’su Mehmet Gürcan Karakaş geçtiğimiz haftalarda yaptığı sunumda tesisten bataryaya kadar birçok konuda bilgi verildi. İlk elektrikli C segment SUV aracın, 2022 sonunda üretim bandından indirileceğini belirten Karakaş, “Seneye bu vakit buraya geldiğimizde buradaki tesisin seri üretim için süreçlerinin dondurulmuş olduğunu, bunun yanında orada üretilen araçlarla sertifikasyon testlerine üretim yapıldığının veya gönderildiğini görmüş olacağız. Hedefimiz kasımda bu işi tamamlamak. 10 Kasım’da tamamlamak için ağustosun başında bizim deneme üretimlerine başlamış olmamız lazım. Deneme üretimlerine ağustosun başında başlayabilmemiz için, haziranda buradaki tesisin, ekipmanın, alt yapısının kurulmuş olması lazım. Önce istasyonlar teker teker ve birleşerek devreye alınıyor. Haziranda da bu sürecin bu şekilde tamamlanabilmesi için buradaki binanın kaba inşaatının tamamlanması gerekiyor. Bunların hepsi planlandığı şekilde gidiyor. Bir gecikme bizim için şu an yok. Tahminimiz 2023’ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlanır. Biz de 2023’ün ilk çeyreğinde süreç tamamlandıktan sonra, akıllı cihazlarımızın lansmanına, satışına başlarız” dedi.
TOGG otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından 12 Nisan'da tescil edildi. 24 Haziran'da ise otomobillerin SUV ve Sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.
TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobilin en önemli özelliği elektrikli ve doğa dostu olması.
Aracın bataryası platforma entegredir. Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alacak şekilde tasarlanmıştır.
Bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olması hedeflenen TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlantısına da sahip olacak.
Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Aracın gösterge paneli tamamen elektronik ekranlardan oluşmaktadır. Panelde üç gösterge ekranı ve 10 inç (25,4 cm) boyutunda multimedya ve navigasyon ekranı bulunmaktadır.
Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.
Aracın bataryası platforma entegredir. Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alacak şekilde tasarlanmıştır.
Bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olması hedeflenen TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlantısına da sahip olacak.
Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Aracın gösterge paneli tamamen elektronik ekranlardan oluşmaktadır. Panelde üç gösterge ekranı ve 10 inç (25,4 cm) boyutunda multimedya ve navigasyon ekranı bulunmaktadır.
Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.