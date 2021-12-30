TOGG ne zaman satışa sunulacak? Yerli otomobil TOGG'un özellikleri

TOGG ne zaman satışa sunulacak?

TOGG Ceo’su Mehmet Gürcan Karakaş geçtiğimiz haftalarda yaptığı sunumda tesisten bataryaya kadar birçok konuda bilgi verildi. İlk elektrikli C segment SUV aracın, 2022 sonunda üretim bandından indirileceğini belirten Karakaş, “Seneye bu vakit buraya geldiğimizde buradaki tesisin seri üretim için süreçlerinin dondurulmuş olduğunu, bunun yanında orada üretilen araçlarla sertifikasyon testlerine üretim yapıldığının veya gönderildiğini görmüş olacağız. Hedefimiz kasımda bu işi tamamlamak. 10 Kasım’da tamamlamak için ağustosun başında bizim deneme üretimlerine başlamış olmamız lazım. Deneme üretimlerine ağustosun başında başlayabilmemiz için, haziranda buradaki tesisin, ekipmanın, alt yapısının kurulmuş olması lazım. Önce istasyonlar teker teker ve birleşerek devreye alınıyor. Haziranda da bu sürecin bu şekilde tamamlanabilmesi için buradaki binanın kaba inşaatının tamamlanması gerekiyor. Bunların hepsi planlandığı şekilde gidiyor. Bir gecikme bizim için şu an yok. Tahminimiz 2023’ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlanır. Biz de 2023’ün ilk çeyreğinde süreç tamamlandıktan sonra, akıllı cihazlarımızın lansmanına, satışına başlarız” dedi.